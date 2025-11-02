Antalya'da yoldan geçen vatandaşlara saldıran şahıs yakalandı: Adım adım izi sürüldü

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda bankta alkol alan şahıs, yoldan geçenlere sözlü ve fiziksel olarak saldırıda bulunmaya başladı. Üzerinde bulunan bıçağı çıkaran ve kaldırımda yürümekte olan vatandaşlara saldıran şahıs, o sırada scooter ile ilerlemekte olan Ali Haydar Ö.’ye (58) bıçakla saldırdı. Bir anda karşısına çıkan ve kendisine bıçakla saldıran şahıs ile Ali Haydar Ö. arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında şahsın bıçak darbeleri ile biranda yere yığılan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Alkollü şahıs ise olayda kullandığı bıçağı parkın çimlerine sildikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ali Haydar Ö.’ye vatandaşlar yarasına pansuman yaparak yardımcı olmaya çalışırken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan ağır yaralı haldeki Özyıldırım’ı ambulansla hastaneye kaldırdı.