Üniforma da geri alınacak

O gece Külliye, TBMM ve Özel Harekat Başkanlığı’nı da bombalayan cuntacı askerlerin üniformaları alınıp Milli Savunma Bakanlığı’na verilecek.

FETÖ’nün darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin önceki gün karar açıklanmış, aralarında örgütün sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç ile Ankara’ya bomba yağdıran pilotların da bulunduğu 397 sanığın cezalandırılmasına karar verilmişti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kısa kararında dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.

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TALEP EDİLMESİNE RAĞMEN İADE EDİLMEDİ

Mahkeme, davanın 1 numaralı sanığı elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün TSK imamı Adil Öksüz’ün dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. Kararda, elebaşı Gülen ve Öksüz’ün yurt dışında kaçak olmaları nedeniyle yakalanmadıkları belirtilirken, kırmızı bülten ve iade talebine rağmen herhangi bir sonuç alınamadığına dikkat çekildi. Kararda, “Interpol vasıtasıyla kırmızı bültenle aranmaları ve ilgili ülkelerden iadeleri hususunda yazılan müzekkerelere rağmen sanıkların yakalanması veya iadesi sağlanamadığı” değerlendirilmesi yapıldı.

SİLAHLARI VE ÜNİFORMALARI VERİLMEYECEK

Mahkeme, darbeci hainlere ait askeri eşyalarla ilgili önemli bir karar verdi. Buna göre, sanıklara ait tabancalar ile şarjör, fişek, miğfer, askeri kıyafet, malzeme, mühimmat gibi askeri eşyaların gereğinin takdir ve ifası için Milli Savunma Bakanlığına teslim edilecek. Mahkeme ayrıca adli emanette tutulan boş kovanlar, mermi çekirdekleri, şarapnel parçalarının TCK’nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar verdi. Ayrıca emanetteki hard disk, flash bellek, USB, CD/DVD, bilgisayar parçaları, imaj ve export işlemlerinde kullanılan dijital materyaller, svap, dergi, kitap vb mahiyetteki eşyaların dosya içerisinde delil olarak saklanmasına hükmetti.

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İşte o hainlerin listesi

-Ankara’yı vuran pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van,

Bekir Ercan Van

-Eski Hava Kuvvetler İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aydemir Taşçı,

Aydemir Taşçı

-Darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’ni ele geçirmeye çalışan eski Hava Savunma ve Komuta Kontrol Daire Başkanı Tuğgeneral Kemal Mutlum,

Kemal Mutlum

-Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı Tuğgereral Recep Sami Özatak,

-Darbeci general Akın Öztürk’ün damadı olan ve darbe girişiminde hava trafiğini yöneten 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş,

Hakan Karakuş

-Ankara’da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren ve darbeci pilotlara bombalanacak hedefleri ileten eski Kurmay Binbaşı Mehmet Fatih Çavur,

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-Akıncı Üssü’nde 143. Filoda harekat subayı olarak çalışan eski Binbaşı Ali Karabulut,

-FETÖ’cü pilotlara bombalama talimatı veren eski Yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun,

Mete Kaygusuz

-Gölbaşı’ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı’nı vuran eski Pilot Yarbay Mustafa Azimetli,

-TBMM’yi bombalayan eski Pilot Hasan Hüsnü Balıkçı,

-TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığı’nı bombalayan pilot Hüseyin Türk,

-Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski Pilot Üsteğmen Müslüm Macit,

-Polis Özel Harekat Başkanlığı’nı bombalayan eski Pilot Uğur Uzunoğlu.

Avukatlık ücretini de verecekler!

Mahkeme, yargılama sırasında kendini avukatla temsil eden, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın da bulunduğu bütün katılanların 8 bin 200 TL maktu vekalet ücretinin darbe suçundan mahkumiyet kararı verilen sanıklardan alınarak, kendilerine verilmesini kararlaştırdı.



