15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz’ın katillerine 34’er kez ağırlaştırılmış müebbet

Şehit Mustafa Cambaz
15 Temmuz şehidi Yeni Şafak muhabiri Mustafa Cambaz'ın ölüm emrini veren FETÖ'cü Albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar hakkında karar çıktı. Darbeciler hakkında 34’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrıca hapis cezaları verildi.
Ayrıntılar gelecek...
