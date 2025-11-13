Yeni Şafak
15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz’ın katillerine 34’er kez ağırlaştırılmış müebbet

Burak Doğan
15:0513/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
15 Temmuz şehidi Yeni Şafak muhabiri Mustafa Cambaz'ın ölüm emrini veren FETÖ'cü Albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar hakkında karar çıktı. Darbeciler hakkında 34’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrıca hapis cezaları verildi.

15 Temmuz'da şehit olan Yeni Şafak muhabiri
Mustafa Cambaz
'ın ölüm emrini veren FETÖ'cü Albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar hakkında karar çıktı.

Darbeciler hakkında 34’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrıca hapis cezaları verildi.


Ayrıntılar gelecek...


#Mustafa Cambaz
#15 temmuz
#şehit
