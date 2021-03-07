Gündem 15 Temmuzda hapsetmek istediler
ANKARA

​15 Temmuz'da hapsetmek istediler

15 Temmuz'da hapsetmek istediler

Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, helikopter kazasında şehit olan dostu Korgeneral Osman Erbaş’ı anlattı. Yeni Şafak’a konuşan Aksakallı, Erbaş’ın 15 Temmuz’da İncirlik’in kontrol altına alınmasında büyük rol oynadığını, FETÖ’cülerin onu hapsetmek için Kilis’te hazırlık yaptıklarını söyledi. Aksakallı, 42 yıldır tanıdığı ancak son 10 yılda çok yakın arkadaş oldukları Erbaş’ı, “Emperyalist uşakların hedefindeki bir kaleydi” diye nitelendirdi ve şöyle devam etti, "Seçilmişlerin en seçilmişi. Bu yönüyle tarihe not düşerek şehitlik makamıyla şereflendirildi. Ruhu şad, şehadeti kutlu olsun."

Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak
Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı (solda) ve şehit Korgeneral Osman Erbaş (sağda)
Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı (solda) ve şehit Korgeneral Osman Erbaş (sağda)

Bitlis Tatvan’da kaza kırıma uğrayan helikopterde verilen 11 şehit 83 milyonun yüreğini dağladı. Eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, helikopter kazasında şehit düşen yakın dostu Korgeneral Osman Erbaş’ı anlattı. Yeni Şafak’a konuşan Aksakallı, Erbaş’ı 42 yıldır tanıdığını, son 10 yılda çok yakın olduklarını söyledi. Erbaş’ın 15 Temmuz öncesi, darbe girişiminin olduğu gece ve sonrasında FETÖ’ye karşı amansız bir mücadele verdiğini, asla eğilmediğini belirten Aksakallı şunları söyledi:

Zekai Aksakallı - Osman Erbaş

Selçuk Bayraktar şehit Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı: Milli S/İHA'lara büyük desteği oldu
GÜNDEM
Selçuk Bayraktar şehit Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı: Milli S/İHA'lara büyük desteği oldu

O GECE 4 VALİYİ ARADI

  • “15 Temmuz’da Adana Tümen Komutanı’ydı. Suriye sınırından sorumluydu. Darbe girişiminin yaşandığı gece saat 22.30’da benimle irtibata geçti. Koordineli çalıştık. Özellikle İncirlik’in kontrol altına alınmasında büyük bir mücadele verdi. Darbeciler onu hapsetmek için Kilis Hudut Taburu’nda hazırlık yapmışlardı. Darbeye karşı direniş için Adana, Hatay, Kilis ve Gaziantep Valilerini arayıp onlarla da koordineli çalıştı.”

Helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir
GÜNDEM
Helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir

HEDEFTEKİ BİR KALEYDİ

Zekai Aksakallı, 15 Temmuz gecesi Osman Erbaş ile yaşadığı diyaloğu şu şekilde aktardı:“Saat 22.00’den sonra makam aracına binmiş, eşiyle İskenderun’a gidiyordu. Bana ‘Seyir halindeyken oğlum aradı ve gönderdiklerini okumamı istedi. Ankara ve İstanbul karışmış’ dedi. Bu nedenle beni aramış. Ben de ona ‘Durum kritik’ dedim.” Aksakallı, “Emperyalist uşakların hedefindeki bir kaleydi” diye nitelediği Erbaş için “Seçilmişlerin en seçilmişi. Bu yönüyle tarihe not düşerek şehitlik makamıyla şereflendirildi. Ruhu şad, şehadeti kutlu olsun” dedi.

Korgeneral Erbaş kazadan bir saat önce şehit ailesini arayıp “keşke biz de şehit olsak” demiş
GÜNDEM
Korgeneral Erbaş kazadan bir saat önce şehit ailesini arayıp “keşke biz de şehit olsak” demiş

Özel Kuvvetler’i FETÖ’den geri aldı

  • 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvet Komutanı olan Zekai Aksakallı, koruma astsubayı Ömer Halisdemir’e, komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’nin öldürülmesini emretti. Halisdemir şehit olduktan sonra da ekibiyle Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı darbecilerden geri aldı. 24 Ağustos 2016’da Suriye’de düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı’nın komutanlığını yaptı. 2. Kolordu Komutanı iken 2020 YAŞ’ında emekliye sevkedildi.
Abone Ol Google News
Allahına gurban Erdoğan

"Allah'ına gurban Erdoğan"

​ABD'deki çirkin reklama Malatya'dan cevap.
Bu mesaja kanmayın

Bu mesaja kanmayın

​Whatsapp'ta '8 Mart hediyesi' yalanı...
Eski eşi tarafından acımasızca darp edilen kadın: Hep tutuklu kalsın istiyorum

​Eski eşini öldüresiye dövdü: Kendini böyle savundu
Birleşik Avrupa hayalinin sonu

Birleşik Avrupa hayalinin sonu

​İngilizlerden sonra İtalyanlar da birlikten çekiliyor.

​Kırk iki yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.