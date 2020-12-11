Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 15 yaşındaki bebeğe alkol içiren anne hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
İSTANBUL

1.5 yaşındaki bebeğe alkol içiren anne hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

İstanbul’da 1.5 yaşındaki çocuğun dudağında rakı kadehi, elinde bira ve sigaralı fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatılan anne Figen Ü. hakkında takipsizlik kararı verildi. İfadesinde, çocuğun ağzına rakı kadehini kendisinin değdirdiğini söyleyen Figen Ü.'nün kuzeni Merve A. hakkında ise, "Kötü muamele" ve "Çocuğa sağlık için tehlikeli madde verme" suçundan 7 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Haber Merkezi AA
Minik bebeğe alkol içiren annenin fotoğrafları sosyal medyada infiale neden olmuştu.
Minik bebeğe alkol içiren annenin fotoğrafları sosyal medyada infiale neden olmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki B.B. ile F.Ü'nün gayri resmi birlikte oldukları, mağdur bebeğin de çiftin çocukları olduğu belirtildi.Suç tarihinde F.Ü'nün bebeğini kuzeni Merve A'ya bıraktığı ifade edilen iddianamede, şüpheli Merve A'nın da kuzenini arayarak bebeği de yanına alıp arkadaşlarıyla buluşacağını söylediği kaydedildi. İddianamede, sanık Merve A'nın, arkadaşlarıyla buluşmak amacıyla gittiği restoranda alkol aldığı, mağdur bebek kucağındayken elinde olan alkol bardağını ağzına değirdiği, daha sonra da sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaştığı aktarıldı.

Amacı mizah yapmakmış

Dosyaya delil olarak sunulan fotoğraflarla bu suçun doğrulandığı belirtilen iddianamede, şüpheli Merve A'nın alınan ifadesinde mağdur bebeğe ait fotoğrafı sosyal medyada kendi hesabından paylaştığını, amacının sadece mizah olduğunu, kesinlikle bebeğe alkol içirmediğini, pişman olduğunu söylediği ifade edildi. İddianamede, sanık Merve A'nın, bu suçu bebeğin annesi tarafından kendisine bakım için bırakılması sonucunda işlediği savunularak, "kötü muamele" ve "sağlık için tehlikeli madde temin etme" suçlarından 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Anne 1,5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı
GÜNDEM
Anne 1,5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı
  • Öte yandan mağdur bebeğin annesi F.Ü. hakkında ise "kasten çocuğunu yaralama" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Bebekleri susuzluktan öldü iki çocukları perişan: Sorumsuz anne baba gözaltında
HAYAT
Bebekleri susuzluktan öldü iki çocukları perişan: Sorumsuz anne baba gözaltında

Şanlıurfa'da çocuklarına işkence yapan baba eziyet etme suçundan yargılanacak
GÜNDEM
Şanlıurfa'da çocuklarına işkence yapan baba eziyet etme suçundan yargılanacak
Abone Ol Google News
Tuzlu ihale için gözler rektörlükte

'Tuzlu ihale' için gözler rektörlükte

​Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki yüzde 75 artışlı ihale tartışma konusu.
Çok büyük acı

Çok büyük acı

Aynı aileden beş kişi, bir ay içinde koronavirüsten hayatını kaybetti.
Beşinci kol faaliyetidir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'ye sert tepki.

Sosyal medya devlerine ikinci ceza

Sosyal medya devlerine ikinci ceza

​Türkiye'de temsilcilik açmaları için süre verilmişti.

​Bomba atarların devri kapanacak..

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü dönüşü flaş mesaj.

4 Ocak iyimser bir tahmin

4 Ocak iyimser bir tahmin

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması.

Kenya'da 106 binden fazla çocuk HIV virüsü taşıyor
Dünya

Kenya'da 106 binden fazla çocuk HIV virüsü taşıyor

Kenya Sağlık Bakanlığı, 14 yaş altı 106 bin 807 çocuğun İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıdığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 4 bin 333 çocuk, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Pakistan Keşmir Kontrol Hattı'nda ateşkesi ihlal eden Hindistan'a nota verdi
Dünya

Pakistan Keşmir Kontrol Hattı'nda ateşkesi ihlal eden Hindistan'a nota verdi

Pakistan'ın, Dışişleri Bakanlığı, Keşmir Kontrol Hattı'nda ateşkesin ihlal edildiği gerekçesiyle üst düzey Hint diplomata protesto notası verdi. Hint birliklerinin "ayrım gözetmeden ve sebepsiz" şekilde ateş açtığı vurgulanan açıklamada, bölgedeki sivilleri ağır silahlarla hedef aldığı ifade edildi. Hindistan, bu yıl 2 bin 940 defa ateşkes ihlali gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörüyor.
CHP’deki tacizleri ifşa eden Barış Yarkadaş Halk TV’den kovuldu
Gündem

CHP’deki tacizleri ifşa eden Barış Yarkadaş Halk TV’den kovuldu

Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul teşkilatında patlak veren çok sayıda taciz vakasını sosyal medyada ve ekranlarda dile getiren isim oldu. Yarkadaş, kendisini ‘şov yapmakla’ suçlayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun taciz vakalarını örtbas ettiğini açıklamıştı. Yarkadaş, konuk olduğu bir televizyon yayınında da ‘CHP’deki yavşaklığı ortaya çıkardım’ demişti. Bu gelişmelerin ardından Yarkadaş'ın konuk olduğu Halk TV'deki 'Şimdiki Zaman' programı yayından kaldırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.