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Hayat Bebekleri susuzluktan öldü iki çocukları perişan Sorumsuz anne baba gözaltında
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Bebekleri susuzluktan öldü ​iki çocukları perişan: Sorumsuz anne baba gözaltında

Bebekleri susuzluktan öldü iki çocukları perişan: Sorumsuz anne baba gözaltında

Rusya'da komşuların kötü koku ihbarı üzerine üç çocuklu bir ailenin evine giren polis, 6 aylık bebeği ölü buldu. Diğer iki çocuğun da durumunun hiç iyi olmadığı görülürken, bebeğin ölüm sebebinin susuzluk olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan anne-babanın aşırı alkollü olduğu görülürken, sorumsuz çift bu duruma yoksulluklarını gerekçe gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Sorumsuz anne baba gözaltına alınırken bebeğin ölümüne gerekçe olarak yoksulluklarını gösterdi.
Sorumsuz anne baba gözaltına alınırken bebeğin ölümüne gerekçe olarak yoksulluklarını gösterdi.

Moskova, Ohotsk Denizi açıklarında bulunan Sahalin Adası'na bağlı Dolinsk şehrinde bir binadan bazı kişiler polisi arayarak komşularının evinden kötü koku ve sesler geldiğini ihbar etti. Polis evde inceleme başlatırken, 6 aylık erkek bebeğin cansız bedeni bulundu.

Ayrıca, ölen bebeğin ikizi ve 2 yaşındaki çocuğun da durumunun kötü olduğu anlaşıldı. Erkek çocuk otopsi için morga götürülürken ikizi ve 2 yaşındaki diğer kardeşi hastaneye götürüldü. Evde bulunan 33 yaşındaki baba ve 25 yaşındaki anne de karakola götürüldü.

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AŞIRI ALKOL ALMIŞLAR

Otopsi raporuna göre, 6 aylık bebeğin susuzluktan öldüğü anlaşıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 çocukta ise yetersiz beslenmeye bağlı kas erimesi görüldü. Anne ve babanın testlerinde ise aşırı alkollü oldukları ortaya çıktı.

YOKSULLUĞU GEREKÇE GÖSTERDİLER

Bebeklerin ölümünden, 2 çocuğun da bakımsızlığı nedeniyle soruşturulan anne ve baba yoksul oldukları için çocuklarına bakamadıklarını söyleyerek kendilerini savundu. Mahkemeye sevk edilen anne ve baba, 1 çocuğun ölümüne sebep olma ve diğer çocuklarını da bakımsız bırakma suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada hastanede tedavi altına alınan 2 çocuğun tedavilerinin tamamlandıktan sonra devlet himayesine alınacağını aktarılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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