Gündem 16 ülkeye yeni büyükelçi
POLİTİKA

16 ülkeye yeni büyükelçi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 15 büyükelçi merkeze alındı, 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf :Arşiv
Fotoğraf :Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre;

Merkeze alınan büyükelçiler

  • Ürdün Büyükelçisi Murat Karagöz,
  • Guatemala Büyükelçisi Süleyman Gökçe
  • Türkmenistan Büyükelçisi Mustafa Kapucu
  • Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy
  • Sri Lanka Büyükelçisi Tunca Özçuhadar
  • Belarus Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama
  • Estonya Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu
  • Çad Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen
  • Dominik Büyükelçisi Didem Ela Görkem Gökçe
  • Şili Büyükelçisi Gülin Dinç
  • Vietnam Büyükelçisi Akif Ayhan
  • Bangladeş Büyükelçisi Devrim Öztürk
  • Kazakistan Büyükelçisi Nevzat Uyanık
  • Kuzey Makedonya Büyükelçisi Tülin Erkal Kara
  • Gambiya Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer merkeze alındı.

Yeni atamalar

  • Ürdün Büyükelçiliğine İsmail Aramaz
  • Guatemala Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Erkan Aytun
  • Türkmenistan Büyükelçiliğine Togan Oral
  • Cezayir Büyükelçiliğine Mahinur Özdemir Göktaş
  • Sri Lanka Büyükelçiliğine Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Rakibe Demet Şekercioğlu
  • Belarus Büyükelçiliğine Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özcan
  • Estonya Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Süleyman İnan Özyıldız
  • Çad Büyükelçiliğine Kemal Kaygısız
  • Dominik Büyükelçiliğine Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Kebapcıoğlu
  • Şili Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Gülcan Akoğuz
  • Vietnam Büyükelçiliğine Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Haldun Tekneci
  • Bangladeş Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan
  • Kazakistan Büyükelçiliğine Ufuk Ekici
  • Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Hasan Mehmet Sekizkök
  • Gambiya Büyükelçiliğine ise İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Tolga Bermek

  • Gabon Büyükelçiliğine ise Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Erdem Kaygısız atandı.

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