16 ülkeye yeni büyükelçi

Gündem

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı

Adana'da merkezli 3 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında örgütle bağlantısı olduğu belirlenen ihraç edilmiş polis ile aralarında asker ile polis yetiştiren ‘abi’ diye hitap edilen kişilerinde bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.