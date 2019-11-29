16 ülkeye yeni büyükelçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre;
Merkeze alınan büyükelçiler
- Ürdün Büyükelçisi Murat Karagöz,
- Guatemala Büyükelçisi Süleyman Gökçe
- Türkmenistan Büyükelçisi Mustafa Kapucu
- Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy
- Sri Lanka Büyükelçisi Tunca Özçuhadar
- Belarus Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama
- Estonya Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu
- Çad Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen
- Dominik Büyükelçisi Didem Ela Görkem Gökçe
- Şili Büyükelçisi Gülin Dinç
- Vietnam Büyükelçisi Akif Ayhan
- Bangladeş Büyükelçisi Devrim Öztürk
- Kazakistan Büyükelçisi Nevzat Uyanık
- Kuzey Makedonya Büyükelçisi Tülin Erkal Kara
- Gambiya Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer merkeze alındı.
Yeni atamalar
- Ürdün Büyükelçiliğine İsmail Aramaz
- Guatemala Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Erkan Aytun
- Türkmenistan Büyükelçiliğine Togan Oral
- Cezayir Büyükelçiliğine Mahinur Özdemir Göktaş
- Sri Lanka Büyükelçiliğine Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Rakibe Demet Şekercioğlu
- Belarus Büyükelçiliğine Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özcan
- Estonya Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Süleyman İnan Özyıldız
- Çad Büyükelçiliğine Kemal Kaygısız
- Dominik Büyükelçiliğine Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Kebapcıoğlu
- Şili Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Gülcan Akoğuz
- Vietnam Büyükelçiliğine Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Haldun Tekneci
- Bangladeş Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan
- Kazakistan Büyükelçiliğine Ufuk Ekici
- Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Hasan Mehmet Sekizkök
- Gambiya Büyükelçiliğine ise İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Tolga Bermek
Gabon Büyükelçiliğine ise Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Erdem Kaygısız atandı.