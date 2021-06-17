Gündem Meteorolojiden 18 il için kuvvetli yağış uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden 18 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Haziran hava durumu raporuna göre Marmara, İç Ege ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yağışların; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Sakarya, Yalova, Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde 2-4 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. İşte il il yurt genelinde hava durumu..

Haber Merkezi İHA
17 Haziran hava durumu raporunda yağış uyarısı: İstanbul, Bursa, Antalya, Çanakkale il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında), Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor (Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35




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