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İSTANBUL

İstanbul'da uçuşlara yağmur engeli: THY'den açıklama geldi

Türk Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı 4 seferi İstanbul Havalimanı'na yönlendirdi.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda uçuşlara yağmur engeli: THYden açıklama geldi
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Olumsuz hava ve şiddetli yağmur, Pendik'te bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinde aksamalara yol açıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan uçaklardan bazıları, uzun süre İstanbul semalarında tur atarken, bazıları Arnavutköy'deki İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.

Antalya'da haziran ayında kar sürprizi
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Antalya'da haziran ayında kar sürprizi
Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'ndeki Akdağ mevkisine sabah saatlerinde kar yağdı. Kar yağışı, bölgede yaşayanları şaşırttı.

Bölgede çobanlık yapan Oğuz Topaloğlu, 2500 rakımlı dağda haziran ayında kar yağmasının hem şaşkınlığını hem de mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



  • Pegasus Havayolları'nın Dalaman, İzmir, Gazipaşa, Bodrum, Telaviv, Ankara, Gaziantep, Adana, Trabzon seferlerini yapan uçakları ile AnadoluJet'in İzmir ve Ankara seferlerini gerçekleştiren uçakları, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Antalya’da korkutan hortum
GÜNDEM
Antalya’da korkutan hortum

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı 4 seferimiz İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşulları kaynaklı gecikmelerden dolayı özür dileriz" dedi.

İŞTE O SEFERLER;

TK 7471 Antalya-Saw

TK 7559 Ankara-Saw

TK 7711 Tel Aviv-Saw

TK 7511 İzmir-Saw

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