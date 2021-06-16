İstanbul'da uçuşlara yağmur engeli: THY'den açıklama geldi

Olumsuz hava ve şiddetli yağmur, Pendik'te bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinde aksamalara yol açıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan uçaklardan bazıları, uzun süre İstanbul semalarında tur atarken, bazıları Arnavutköy'deki İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.
- Pegasus Havayolları'nın Dalaman, İzmir, Gazipaşa, Bodrum, Telaviv, Ankara, Gaziantep, Adana, Trabzon seferlerini yapan uçakları ile AnadoluJet'in İzmir ve Ankara seferlerini gerçekleştiren uçakları, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı 4 seferimiz İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşulları kaynaklı gecikmelerden dolayı özür dileriz" dedi.
İŞTE O SEFERLER;
TK 7471 Antalya-Saw
TK 7559 Ankara-Saw
TK 7711 Tel Aviv-Saw
TK 7511 İzmir-Saw
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı 4 seferimiz İstanbul Havalimanına yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşulları kaynaklı gecikmelerden dolayı özür dileriz.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı 4 seferimiz İstanbul Havalimanına yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşulları kaynaklı gecikmelerden dolayı özür dileriz.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) June 16, 2021