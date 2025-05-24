18 noktada 160 bin kurbanlık

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Anadolu'nun birçok ilinden kurbanlık hayvanlar İstanbul'a getirilerek satışa sunuldu. Kurban alışverişinin de yavaş yavaş start verdiği İstanbul'da bu yıl 13 ilçede 18 satış yeri tahsis edildi. Kurbanlık satış yerlerinin altısı Anadolu Yakası'nda, 10’u Avrupa Yakası'nda ikisi de Adalar'da bulunuyor. Ataşehir’deki kurbanlık satış ve kesim merkezini muhabirlerimizle birlikte dolaşan, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kurban sayıları, kesimi ve denetimi gibi konularda Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.





İSTANBUL’DAKİ BESİCİ SAYISI ARTI

Geçen yıl İstanbul’a yaklaşık 68 bin büyükbaş ve 67 bin de küçükbaş olmak üzere 135 bin kurbanlık geldiğini hatırlatan İl Müdürü Parıldar, “2024'te İstanbul’daki yetiştiriciler de dahil olmak üzere 77 bini küçük, 78 bini büyük toplamda 155 bin hayvan kesildi. Bu yıl ise 80 bin büyükbaş ve 80 bin küçükbaş olmak üzere yaklaşık 160 bin kurbanın kesileceğini öngörüyoruz. Şehirde hayvan işletmecilerinin sayısı arttı, bu sebeple şehir dışından getirilen kurbanlık sayısında azalma bekleniyor” ifadelerini kullandı.





TRAKYA’YA ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ

Kurbanlık sayısında bir sorun yaşanmadığını aktaran Parıldar, "Sahada çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bakanlık olarak gerekli tüm tedbirleri aldık. Kurban Bayramı'na hazırız. Özellikle Trakya bölgesine sevk edilen hayvanlarda çok daha dikkatliyiz. Trakya, 2010’dan bu yana şap hastalığı yönünden 'aşılı arilik' statüsüne sahip. Bu statünün korunması için Avrupa Yakası’na geçecek tüm hayvanların analizleri yapılıyor, belgeleri kontrol ediliyor” dedi.





5 KONTROL NOKTASI OLUŞTURULDU

Parıldar, hayvan refahı, sağlığı ve hareketleriyle ilgili önlemlere dikkat ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Bu yıl kontrol noktası sayısını 5’e çıkardık: Erzurum, Elazığ, Kayseri, Çankırı ve Ankara. Büyük şehirlere getirilen kurbanlıklar bu yol kesişim noktalarında vizeleniyor. Üreticiler bu noktalarda hayvanlarını kontrol ettirmeli, aksi takdirde en az 105 bin TL ceza uygulanıyor. Noktalar sadece Kurban Bayram’ında değil yılın 12 ayı çalışıyor. Gelecek yıl bu sayı 10 ile çıkarılacak."





İstanbul’daki satış noktaları

Kurban Bayramı için İstanbul genelinde Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin tahsis ettiği toplam 18 geçici kurban satış yeri kuruldu. Bunlar: Adalar (2), Arnavutköy (1), Ataşehir (1), Çatalca (2), Eyüpsultan (3), Gaziosmanpaşa (1), Kağıthane (1), Pendik (1), Sancaktepe (2), Sultanbeyli (1), Sultangazi (1), Silivri (1), Şile (1).





Kurbanlık alırken bunlara dikkat

Vatandaşların kurbanlık alırken dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bunlar; hayvanların kulak küpesi ve pasaportunun kontrol edilmesi, hayvanın sağlıklı olup olmadığının veteriner hekim tarafından onaylanması, kesim işlemlerinin yalnızca yetkili kesim yerlerinde gerçekleştirilmesi ve son olarak kesilen etin dinlendirilerek tüketilmesi şeklinde sıralanıyor.





Çadır kiraları bu yıl 140 bin TL

Ataşehir Ferhatpaşa İsyön Kurban Satış ve Kesim Alanı sahibi Öner Gül, bu yıl çadır kiralarının 140 bin lira olduğunu söyledi. Alanda her çadırın su ve elektrik hattı bulunduğunu belirten Gül, “Temiz, güvenli bir ortam sunuyoruz. Bayram döneminde 15-16 besici ağırlamayı planlıyoruz. 400 küçükbaş, 800’den fazla büyükbaş satışa sunulacak” dedi. Besici Serdar Tuncay ise, “Anadolu Yakası fiyat açısından daha avantajlı. Geçen yıl 60 hayvanımı fire vermeden sattım. Alanın en büyük kolaylığı, fişli sistemle kesimlerin düzenli yapılması” şeklinde konuştu.





Bütün bilgiler kulaktaki küpede

Parıldar, 2024'teki bayram denetimlerinde 1.006 aracın kontrol edildiğini, bu araçlardaki hayvanlardan bazılarının belgelerinin eksik olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Parıldar, "Bu araçlarda yer alan 8 bin 350 büyükbaş hayvandan 906’sının, 10 bin 550 küçükbaş hayvandan ise 1.649’unun belgesiz olduğu tespit edildi ve gerekli cezai işlemler uygulandı. Avrupa Yakası'na belgesiz hayvan taşıdığı belirlenen 127 araca da işlem yapıldı. 2025 yılı Kurban Bayramı için, geçen seneyle benzer sayılarda araç ve kurbanlık hayvan girişinin olacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Parıldar, ayrıca vatandaşların bakanlık tarafından geliştirilen, "Tarım Cebimde” ve “TÜRKVET” mobil uygulamaları ile kulak küpe numarası üzerinden kurbanlık bilgilerine ulaşabileceğini hatırlattı.



