|
Gündem

180 milyon liralık dolandırıcılıkta 20 tutuklama

Mersin'de, kopya sitelere ilan vererek ya da internetten araç almak isteyenleri 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran ve yaklaşık 180 milyon liralık vurgun yaptığı saptanan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 20'si tutuklandı.

12:45 - 29/03/2024 Cuma
DHA
Mersin'de 'sazan sarmalı' operasyonu
Mersin'de 'sazan sarmalı' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapan şebeke üyelerini takibe aldı. Ekiplerin çalışmasında, şüphelilerin sosyal medya platformlarının market bölümünün ve bilinen internet sitelerinin sahte linkini üretmek suretiyle bungalov ev, elektrikli ev aletleri ilanları verdiği, hukuk bürosundan uzlaştırmacı olarak aradıklarını söyleyip para talep ettikleri veya internet sitelerinden araç almak isteyenleri 'sazan sarmalı' yöntemiyle organize şekilde dolandırdıkları saptandı.

Polis, kimliğini belirlediği şüphelilerin, yaklaşık 180 milyon liralık vurgun yaptığını tespit etti. Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde 25 Mart'ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında suç örgüt liderinin de olduğu 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda 70 cep telefonu, 4 ruhsatsız silah, 1 para atma makinesi, farklı kişilere ait 62 banka kartı ile 120 bin TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 20'si çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



#Mersin
#sazan sarmalı
#operasyon
36 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KONUT KREDİSİ HESAP TABLOSU: 0.69 faizli ve 180 ay vadeli kentsel dönüşüm kredisi şartları belli oldu mu, başvurular ne zaman?