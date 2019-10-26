188 bin kişi soyadını değiştirdi: Başvuru için son gün 3 Kasım

Ad ve soyadında yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkân sağlayan uygulama büyük ilgi gördü.

SON GÜN 3 KASIM

Bugüne kadar 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi, 74 bin 708 kişi ismini düzeltti. Bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 3 Kasım 2019 tarihinde sona erecek.

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda yapılan bu değişiklikle Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecekti.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri geçen yıl Aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başlamıştı. Bu kapsamda, ülke genelinde il, ilçe nüfus müdürlüklerine ismini düzeltmek, soyadını değiştirmek için isteyenler yoğun başvuru bulundu. Bşvurular kapsamında “Top, Koyun, Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut, Davul, vb.” 74 bin 708 kişinin soyadı mahkeme kararı aranmaksızın değiştirildi. Keser/Kevser, Fedme/ Fadime, Erturun/ Ertuğrul oldu Ayrıca, “Keser/Kevser, Fedme/ Fadime, Erturun/ Ertuğrul, Fiyaz/ Feyyaz, Hebibe/ Habibe, Vurkan/ Furkan, Mesüt/ Mesut, Turğut/ Turgut, Bünyami/ Bünyamin, Birifan/ Berivan, Buğlum/Buğlem, Müzüyen/Müzeyyen, Ristan/Rüstem, Yonis/Yunus, M.Ali/ Mehmet Ali vb. gibi” hatalı yazılan 74 bin 708 kişinin ismi il, ilçe idare kurulu kararı ile bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın düzeltildi.

İSİM DÜZELTMEYE YOĞUN TALEP İSTANBUL’DAN GELDİ

En çok ad düzeltmesi yapılan ilimiz 13.442 adet ile “İSTANBUL” oldu. İstanbul’un ardından 5.023 adet ile “Ankara”, 3.114 adet ile “İzmir”, 2.367 adet ile “Diyarbakır”, 2.245 adet ile “Antalya”, 2.036 adet ile “Bursa”, 2.032 adet ile “Adana”, 1.878 adet ile “Kocaeli”, 1.804 adet ile “Konya” en çok ad düzeltmesi yapılan illerimiz olarak sıralandı. En çok ad düzeltmesi yapılan ilçemiz 1.198 adet ile “Esenyurt” ilçesi oldu. Esenyurt’u takiben, 1.027 adet ile “Batman Merkez”, 786 adet ile “MELİKGAZİ”, 764 adet ile “SİVAS MERKEZ”, 760 adet ile “BAĞCILAR”, 759 adet ile “ESENLER”, 757 adet ile “ŞAHİNBEY”, 747 adet ile “SİNCAN”, 724 adet ile “KEPEZ” ilçeleri en çok ad düzeltmesi yapılan ilçeler oldu.

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İL BAZINDA SOYADI DÜZELTMESİ İSTATİSTİKLERİ

İsim düzeltilmesi gibi soyadı düzeltilmesi de talep en fazla İstanbul’dan geldi. İstanbul’dan 33 bin 065 kişi soy adını düzeltirken, İstanbul’u 11.411 Adet İle “Ankara”, 9.720 Adet İle “Şanlıurfa”, 7.029 Adet İle “Diyarbakır”, 5.903 Adet İle “Bursa”, 5.714 Adet İle “İzmir”, 5.676 Adet İle “Gaziantep”, 5.282 Adet İle “Van”, 5.133 Adet İle “Kayseri”, 4.913 Adet İle “Adana” en çok soyadı düzeltmesi yapılan illerimiz olarak sıralandı. En çok ad düzeltmesi yapılan ilçeler ise .834 adet ile “Esenyurt”, 2.712 Adet İle “Şahinbey”, 2.512 Adet İle “Haliliye”, 2.417 İle “İpekyolu”, 2.412 Adet İle “Eyyübiye”, 2.286 Adet İle “Melikgazi”, 2.090 Adet İle “Adıyaman Merkez”, 2.078 Adet İle “Bağcılar”, 2.020 Adet İle “Batman Merkez”, 1.981 Adet İle “Ümraniye” İlçeleri oldu.

ÜLKE GENELİNDE DÜZELTİLMESİ TALEP EDİLEN KADIN AD VE SOYADI İSTATİSTİKLERİ

Kadınlarda en çok düzeltmesi yapılan ad 655 adet ile “RABİYE”, 2.026 adet ile “TOP” soyadı olmuştur.“RABİYE” adını ve “TOP” soyadını takiben;588 adet ile “HAVA”, 359 adet ile “ESME”, 292 adet ile “PERİŞAN”, 254 adet ile “SÜMEYYA”, 242 adet ile “SERCAN”, 240 adet ile “FİRDES”, 220 adet ile “SADET”, 201 adet ile “YOSMA”, 194 adet ile “ŞERİF” adı, 2.026 adet ile “TOP”, 1.023 adet ile “KOYUN”, 736 adet ile “SATILMIŞ”, 716 adet ile “ÇAKAL”, 669 adet ile “ÇOŞKUN”, 634 adet ile “DELİ”, 617 adet ile “UĞUZ”, 523 adet ile “ÇIPLAK”, 520 adet ile “İŞİK”, 454 adet ile “KÖR”, 420 adet ile “ÇİNAR”, 345 adet ile “KILLI”, 343 adet ile “KABAK” soyadı, 342 adet ile “AZGIN”, Kadınlar tarafından en çok düzeltmesi yapılan ad ve soyadı olarak sıralandı.

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ÜLKE GENELİNDE DÜZELTİLMESİ TALEP EDİLEN ERKEK AD VE SOYADI İSTATİSTİKLERİ

Erkeklerde en çok düzeltmesi yapılan ad 409 adet ile “ÜMÜT” adı ve soyadı 2.523 adet ile “TOP” soyadı olmuştur. “ÜMÜT” adını ve “TOP” soyadını takiben; 389 adet ile “YUNİS”, 285 adet ile “MEMET”, 206 adet ile “ABUBEKİR”, 179 adet ile “SERDAL”, 157 adet ile “ZEKERİYE”, 117 adet ile “ÇOŞKUN”, 108 adet ile “FERAT”, 101 adet ile “GÖKAN”, 96 adet ile “VEYSAL” adı, 95 adet ile “KAZİM”, 1.224 adet ile “KOYUN”, 833 adet ile “SATILMIŞ”, 781 adet ile “ÇOŞKUN”, 763 adet ile “ÇAKAL”, 718 adet ile “UĞUZ”, 707 adet ile “DELİ”, 586 adet ile “ÇIPLAK”, 560 adet ile “İŞİK”, 469 adet ile “ÇİNAR”, 521 adet ile “KÖR”, 384 adet ile “AZGIN”, 355 adet ile “DANA”, 351 adet ile “KILLI”, 345 adet ile “ÇÜRÜK” soyadı, erkekler tarafından en çok düzeltmesi yapılan ad ve soyadı olarak sıralandı.

ÜLKE GENELİNDE DÜZELTME İŞARETİ KULLANILMAMASINDAN KAYNAKLI ANLAM BOZUKLUKLARINA YÖNELİK DÜZELTİLMESİ TALEP EDİLEN AD VE SOYADI İSTATİSTİKLERİ

Düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam bozukluğuna yönelik 393 adet ad değişikliği yapılmıştır. “MÜJİKAN” adı “MÜJGÂN” olarak, “NİHAL” adı “NİHÂL” olarak, “LAL” adı “LÂL” olarak, “YADİKAR” adı “YADİGÂR” olarak, “NARAN” adı “NARÂN” olarak, “ALAİTTİN” adı “ALÂADDİN” olarak, “ALA” adı “ALÂ” olarak, “HİLAL” adı “HİLÂL” olarak düzeltildi. Düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam bozukluğuna yönelik 77 adet soyadı değişikliği yapıldı. “KIRGIZ” soyadı “AGÂH” olarak, “KAB” soyadı “KÂBOĞLU” olarak, “HATUN” soyadı “ATTİLÂ” olarak, “KUKU” soyadı “KÂMİLOĞLU” olarak, “ALA” soyadı “ÂLÂ” olarak,

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KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

• Ad ve soyadlarında noktalama işareti eksiliği, harf eksikliği ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar ve değiştirmek isteyenler, (Yasmin/ Yasemin, Memet/ Mehmet, Melhat/Melahat, Çığdem/Çiğdem, Alı/Ali, Nıhal /Nihal, Ulku/Ülkü, Adem/Âdem, Bilal/Bilâl, Kazım/Kâzım, Kamil/Kâmil, vb.)

• 2525 sayılı Soyadı Kanununda belirtilen, umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç soyadı olduğu değerlendirilenler, (Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun, Top, Boynuz, Ördek vb.)

• Ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesini (Ayşe Gül/ Ayşegül) ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılmasını (Mehmetcan/Mehmet Can) talep edenler, İl ve ilçe idare kurullarına başvuru yapabiliyor.Ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını değiştirmek isteyenler bulunduğu yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar ise kabul edilmiyor. Yurt dışında bulunanlar ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor.

UYGULAMA 3 KASIM 2019 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Uygulama sayesinde ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı. Ad ve soyadındaki yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişliklerinin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 3 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.