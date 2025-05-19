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19 Mayıs gösterilerinde hava fişek rampası patladı: 1 yaralı

19 Mayıs gösterilerinde hava fişek rampası patladı: 1 yaralı

23:3519/05/2025, Pazartesi
G: 20/05/2025, Salı
IHA
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Yaralanan görevlinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Yaralanan görevlinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Bartın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen programda havai fişek gösterisi de yapıldı. Gösteri esnasında havai fişek rampalarından birinin patlaması sonucu görevli vatandaş yaralandı.

Bartın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen havai fişek gösterilerinde rampanın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bartın Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından Arda Sivaslı ve Grup Touche konseri düzenlendi. Programda havai fişek gösterisi de yapıldı. Gösteri esnasında havai fişek rampalarından birinin patlaması sonucu A.İ. isimli görevli yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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