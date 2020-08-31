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Gündem 1915 Çanakkale Köprüsünde geçici halat çalışması başlıyor 35 dakika süren boğaz geçişi 6 dakikaya inecek
ÇANAKKALE TÜRKİYE EKONOMİSİ

1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici halat çalışması başlıyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici halat çalışması başlıyor: 35 dakika süren boğaz geçişi 6 dakikaya inecek

Çanakkale Boğazı'nda yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici çalışma halatı montajına başlanıyor. "Simgelerin köprüsündeki" çalışma için boğaz, 3 ve 4 Eylül'de 07.00 ve 19.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılacak. Gemiyle yaklaşık 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün, özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor.
İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Tamamlandığında "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak proje için, Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor.

Gemiyle yaklaşık 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün, özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.

AA
Köprünün inşaat çalışmalarının en önemli bölümünü oluşturan geçici çalışma halatı montajının da yapımına başlanıyor.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayakların tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık veriliyor.

Köprünün Lapseki bölgesindeki çalışmalarında ise otoyol bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının inşası devam ediyor.

Bakan Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin açıklama: Bir saatlik yol altı dakikaya inecek
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin açıklama: Bir saatlik yol altı dakikaya inecek

AA
Bu kapsamda, inşaat faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla boğaz, 3 ve 4 Eylül'de, 07.00 ve 19.00 saatleri arasında çift yönlü olarak kapatılacak.

İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Köprünün inşaat çalışmalarının en önemli bölümünü oluşturan geçici çalışma halatı montajının da yapımına başlanıyor.

Halat montajının yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı'nın transit gemi geçişlerine kapatılması kararı alındı.

  • Bu kapsamda, inşaat faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla boğaz, 3 ve 4 Eylül'de, 07.00 ve 19.00 saatleri arasında çift yönlü olarak kapatılacak.

Toplamda 2 gün sürmesi planlanan çalışma ile her iki yaka, ilk kez bir halatla birleştirilmiş olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici halat çalışması başlıyor
FOTOĞRAF 5
Title
Tamamlandığında Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle simgelerin köprüsü olacak proje için, Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor.
Title
Gemiyle yaklaşık 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün, özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.
Title
Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayakların tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık veriliyor.<br> <br> Köprünün Lapseki bölgesindeki çalışmalarında ise otoyol bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının inşası devam ediyor.
Title
İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor.<br> <br> Köprünün inşaat çalışmalarının en önemli bölümünü oluşturan geçici çalışma halatı montajının da yapımına başlanıyor.
Title
Halat montajının yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı'nın transit gemi geçişlerine kapatılması kararı alındı.<br> <br> Bu kapsamda, inşaat faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla boğaz, 3 ve 4 Eylül'de, 07.00 ve 19.00 saatleri arasında çift yönlü olarak kapatılacak.<br> <br>Toplamda 2 gün sürmesi planlanan çalışma ile her iki yaka, ilk kez bir halatla birleştirilmiş olacak.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici halat çalışması başlıyor
Çanakkale Boğazı'nda yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici çalışma halatı montajına başlanıyor.


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