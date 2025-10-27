2 saatte 3 ton hamsi yediler

Hamsi festivali yüzlerce öğrencinin katılımıyla üniversitenin 15 Temmuz Demokrasi Alanında gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin yer aldığı hamsi festivalinde, ilk kez hamsiyi gördüklerini belirten bazı öğrenciler Türkçeyi çok net bir şekilde konuşmaları dikkat çekti.









Hayatlarında ilk kez hamsi yediler





KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, birkaç yıldır yapılamayan festivalin havanın da güzel olması sebebiyle şenlik içinde geçtiğini belirterek "Hamsi protein kaynağı. Birkaç yıldır hamsi festivalini yapmıyorduk bugün hava da güzel öğrencilerimizle şenlik havasında böyle bir etkinliği yapıyoruz. İki bin tane misafir öğrencimiz var, onlar da yoğun katılım gösteriyorlar. Belki de ömründe hiç hamsi balığı yemeyen Afrika’dan gelen öğrencilerimiz var onlar da ilk defa tadacak. Umarım bunu unutmazlar yarın mezun olup gittiklerinde onlar için önemli bir anı olacak. Her şey öğrencilerimiz için" dedi.









Hamsiyi ilk kez Trabzon’da tattığını belirten Hukuk Fakültesi öğrencilerden Berivan Kal, "Mersinliyim. Hamsi festivaline ilk kez katılıyorum. Daha önce hiç hamsi yememiştim ilk defa Trabzon’da yiyorum. Tadı çok güzel çok beğendik. Bundan sonra kesinlikle hamsi yiyeceğim" diye konuştu.





Öğrencilerinden Samet Kement, hamsiyi mangalda pişirilmiş haliyle ilk kez yediğini kaydederek "Festivale ilk kez geliyorum. Burada hamsiyi ilk kez mangalda pişirilmiş olarak yiyorum" derken, öğrencilerden Ali Erdem de "İstanbulluyum. Daha önce hamsi yedim ancak burada ilk kez mangalda pişirilmiş olarak yiyorum" şeklinde konuştu.











