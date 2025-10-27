Nesli tükenme tehlikesi altında: Küçükçekmece'de su samuru görüntülendi

İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe Deresi'nde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan tatlı su samuru görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Menekşe Deresi'nde görüldü.
Kıyıda su samurunu gören bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, su samurunun derede bir süre yüzdüğü, ardından kıyıya çıkarak kayalıklarda dolaştığı ve sonrasında dereye dönüp gözden kaybolduğu görüldü.