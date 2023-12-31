20 ilde 74 göçmen kaçakçısı ve bin 510 düzensiz göçmen yakalandı

"31 Aralık 2023 tarihinde İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde; Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası araçlarımız ve uzman personellerimiz ile Polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek.
Başta İstanbul’un farklı yerlerindeki 52 Mobil Göç Noktası aracımız ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki 156 uzman personelimiz olmak üzere toplam ülkemiz genelinde 97 Mobil Göç Noktası aracımız ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki 291 uzman personelimizle 24 saat boyunca denetimlerimiz aralıksız sürecek.
Operasyonları koordine eden Valilerimizi, operasyonları düzenleyen Jandarmamız, Polisimiz ve Sahil Güvenliğimiz ile Göç İdaresi Başkanlığımızdaki Uzman Personelimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.
Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."