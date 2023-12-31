20 ilde 74 göçmen kaçakçısı ve bin 510 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 20 ilde Jandarmamız, Polisimiz ve Sahil Güvenliğimiz tarafından 63 ayrı yere yapılan operasyonlarda; 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 5’i tutuklandı. 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.