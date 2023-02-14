200 bin kişi yerleştirildi: Yurtlar sıcak yuvaları oldu

Türkiye deprem felaketinin yarasını sarmaya çalışırken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzedelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarına yerleştirilmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Kasapoğlu, "Yurtlarımızın ülke genelindeki boş kapasitesinin öncelikli olarak değerlendirilmesi söz konusu. 160 bine yakın kapasiteyi değerlendirme amacıyla bir planlama yaptık. Depremzedelerimizi en güçlü şekilde bağrına basacak ve hiçbir öğrencimizi asla mağdur etmeyecek planlama gerçekleştiriyoruz" dedi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Bakan Kasapoğlu, devletin tüm imkanlarıyla süreci birlikte atlatacaklarını söyleyerek şöyle konuştu: "An itibarıyla tüm bölgede can siperane görev yapan değerli arkadaşlarımız var, milletimiz var. Tüm kurumlar, kuruluşlar, herkes sahada. Bakanlığımız da tüm birimleriyle sahada. Bu konuda çaba verme, katkı verme gayesiyle bir irade ortaya koyuyorlar. Binlerce gönüllü gencimiz sahada. Bakanlık tesislerimiz ilk andan itibaren spor tesisleriyle, gençlik merkezleriyle, yurtlarıyla, kamplarıyla ilk andan itibaren milletimizin emrinde. An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde tüm ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle misafir ediyoruz" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİMİZ MÜSTERİH OLSUN

Bakan Kasapoğlu, Osmaniye’de 10 bine yakın kişinin yurtlarda olduğunu belirterek, "Özellikle yurtlarımızın ülke genelindeki boş kapasitesinin öncelikli olarak değerlendirilmesi söz konusu. 160 bine yakın kapasiteyi değerlendirme amacıyla bir planlama yaptık. Depremzedelerimizi en güçlü şekilde bağrına basacak ve hiçbir öğrencimizi asla mağdur etmeyecek bir planlama gerçekleştiriyoruz. Öğrecilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. Ailesi deprem bölgesinde olup yurtlarda kalan öğrencilerimiz var. Tıp fakültesi öğrencilerimiz var, staj yapanlar var, devlet korumasında olan öğrenciler var, çalışan öğrenciler var ve bununla birlikte kalma durumunda olan tüm öğrencilerimizi depremzede kardeşlerimizle birlikte yurtlarımızda onlarla beraber olma noktasında planlamayı en güçlü şekilde yapıyoruz. Hiçbir gencimizin mağdur olmasına asla müsaade etmedik, bundan sonra etmeyeceğiz" diye konuştu.

KAPILARINI AÇTILAR

Depremzedelerin yurtlara yerleştirilmelerine de devam ediliyor. Giresun’daki KYK Yurtlarına 105 depremzede yerleştirildi. Malatya’dan Bingöl’e gelen 12 aile yurtlara yerleştirildi. Antalya’da 7 bine yakın kişi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına, 4 bin civarı da kamu kurum ve kuruluşların misafirhanelerine yerleştirildi. Burdur'da ise 2 bin 178 depremzede, konaklayacakları yerlere taşındı. Isparta'da da 6 bin kişi belirlenen yerlerde kalıyor.

Afetzede öğrenciler yurtta kalabilecek

İstanbul Cevizlibağ’da bulunan ve en büyük KYK yurtlarından biri olan Atatürk Öğrenci Yurdu’nda (AÖY) öğrencilerin tahliyeleri başladı. 7 bin kapasiteli yurtta, İstanbul’a okumaya gelen ve ailesi deprem bölgesinde olan öğrenciler tercih ederse depremzedelerle birlikte kalmaya devam edecek. Maltepe’de bulunan 4 bin kişilik Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu da depremzedeler için hazır hale getiriliyor. Yurtta kalan birçok öğrenci, “Arkadaşlarımız notlarla birlikte yiyecek, içecek ve kıyafet bıraktı” dedi.



