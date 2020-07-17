Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 2016lı tuğlar terfi bekliyor Mevcut komuta kademesinin durumunun korunacağı beklentisi hakim
POLİTİKA

2016’lı ‘tuğ’lar terfi bekliyor: Mevcut komuta kademesinin durumunun korunacağı beklentisi hakim

2020 olağan YAŞ toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kurban Bayramı öncesi yapılması bekleniyor. Mevcut komuta kademesinin durumunun korunacağı beklentisi hakim. Darbe girişiminin ardından tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi eden isimlerde ise terfi heyecanı yaşanıyor

Kıymet Sezer Yeni Şafak
YAŞ toplantısı (Arşiv)
YAŞ toplantısı (Arşiv)

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) olağan toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önümüzdeki günlerde yapılacak.

Kurban Bayramı öncesi toplanması ve bir günde tamamlanması beklenen YAŞ’ta, bu yıl rütbe bekleme süresini tamamlayan toplam 73 general ve amiral terfi bekliyor. Bu general ve amirallerin 57’si, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin hemen ardından terfi alan general ve amiraller. 2016’da terfi alan 57 general amiralin 46’sını ise darbe girişiminin hemen ardından yıldız takan tuğgeneral ve tuğamiraller oluşturuyor. Öte yandan, rütbe bekleme süresi şartını esneten düzenlemeler ardından rütbesinde 3 yılını dolduran 62 general/amiral de terfi heyecanını hissedenler arasında.

KOMUTA KADEMESİNDE AĞIRLIK DEVAM ETMESİ

Şura’da gözler, komuta kademesinde değişiklik olup olmayacağında. Milli Savunma Bakanlığı kulislerinde şu ana kadar mevcut tablonun değişmeyeceği beklentisi ağırlıkta. Genelkurmay Başkanlığı’nda 2 yıllık görev süresini geride bırakan Org. Yaşar Güler’in yaş haddine (67 yaş) kadar devam etmesi önünde bir engel yok. Org. Ümit Dündar ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2 yılını geride bıraktı. Kulislerde, Dündar’ın 1 yıl daha görevde kalacağı konuşuluyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün de görevine devam kararı ağırlık kazanıyor.

Kara Kuvvetleri’nde 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, rütbesinde 4 yıllık bekleme süresini doldurdu. Avsever’in emekli edilmesi halinde boşalacak orgeneral kadrosu için bu yıl terfi bekleyen 7 korgeneral bulunuyor. Bu isimler arasında Libya’da devam eden askeri iş birliği/eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine bizzat komuta eden Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak öne çıkıyor. Haziran ayında düzenlenen bir operasyonda emir subayı FETÖ’den tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de orgenerallik bekleyen isimler arasında.

KÜÇÜKAKYÜZ’E BAĞLI

Deniz Kuvvetleri’nde Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, oramirallik bekleyen tek isim. Rütbesinde 4 yılını geride bırakan Tatlıoğlu oramiralliğe terfi ederse, yıllar sonra Donanma ikinci oramiraline kavuşacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise orgeneralliğe terfi yolu, Orgeneral Küçükakyüz’ün emekli olması halinde açılacak.

ÜÇ YILDIZ BEKLEYENLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda korgeneralliğe terfi bekleyen 3 tümgeneral bulunuyor. 9. Kolordu Komutanı Veli Tarakcı, 6’ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Erhan Uzun ile 7. Kolordu Komutanı Yılmaz Yıldırım’ın yanısıra rütbesinde üç yılını geride bırakan NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Metin Tokel de terfi ettirilebilecek isimler arasında yer alıyor.

Deniz’de üç yıldız bekleyen tek isim

  • Kara Kuvvetleri’nde rütbesinde 4 yıl ve daha fazla görev yapan 34 tuğgeneral, tümgeneralliğe terfi sırasında. Bu isimler arasında, kolordular arasında tek tuğgeneral komutasındaki kolordu olan 5. Kolordu’nun komutanı Tevfik Algan’ın ismi öne çıkıyor. Yine Libya ile askeri iş birliği anlaşması kapsamında eğitim ve danışmanlık konularında destek vermek üzere bölgede görev yapan “Kara Pençe” lakaplı Tuğgeneral Halil Soysal da tümgeneralliğe terfi bekleyen tuğgeneraller listesinde. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda koramiralliğe terfi ettirilmesi beklenen tek isim, Mavi Vatan nöbetindeki çalışmalara komuta eden Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda da korgeneralliğe terfi bekleyen Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Tümgeneral Göksel Kahya’nın önünde engel bulunmuyor.

Türkiye bizden öğrendi: O gece darbecilerin hedefi olduk ama yine de yılmadan gazetecilik yaptık
GÜNDEM
Türkiye bizden öğrendi: O gece darbecilerin hedefi olduk ama yine de yılmadan gazetecilik yaptık

Şehidimiz Cambaz'ı andık: 15 Temmuz gecesi kahramanca meydana inip şehit olmuştu
GÜNDEM
Şehidimiz Cambaz'ı andık: 15 Temmuz gecesi kahramanca meydana inip şehit olmuştu
Abone Ol Google News
Her dilden dua aldık

Her dilden dua aldık

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya kararını değerlendirdi.
Doksan altı ev karantinaya alındı

Doksan altı ev
karantinaya alındı

Güvenlik güçleri giriş ve çıkışları kapattı.
Rabi Naz davasında takipsizlik kararı

Rabi Naz davasında
takipsizlik kararı

​Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı bütün detayları açıkladı.
Dört partiden <br>ortak tavır

Dört partiden
ortak tavır

​Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki.
O anlar kamerada

O anlar kamerada

​Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'a ait kışlayı imha etti.
CHP yüzde 35'lik <br>zam teklif etti

CHP yüzde 35'lik
zam teklif etti

​İstanbul'daki su zammının görünmeyen yüzü.

Dualar ede ede bekledik

Dualar ede ede bekledik

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

İstanbul'da <br>suya zam

İstanbul'da
suya zam

Suya yapılan zam oranı belli oldu.

Sonucu <br>belirleyen tedbir

Sonucu
belirleyen tedbir

Bakan Koca, koronavirüs verilerini açıkladı.
NASA ilk kez paylaştı

NASA ilk kez paylaştı

​Güneş hiç bu kadar yakın olmamıştı.
İşte yeni çözüm

İşte yeni çözüm

​Kurban pazarlığı için yeni dönem.
Aşı savaşları mı başladı?

Aşı savaşları mı başladı?

İngiltere, ABD ve Kanada'ya hacker saldırısı iddiası.
İstiklal'e çok yakıştı

İstiklal'e çok yakıştı

​Atlı Polis birlikleri göreve başladı.
Yüzde 2'den <br>yüzde 10'a çıktı

Yüzde 2'den
yüzde 10'a çıktı

​Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.