2021'in ikinci 'Süper Ay'ı dün gece kendini gösterdi

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumuna geldiği doğa olayı Süper Ay, dün gece Antalya'da havanın açık olması dolayısıyla izlendi.

Süper Ay, büyüklüğü ve parlaklığıyla kenti aydınlattı. Süper Ay'ın özellikle Beydağları üzerindeki görüntüsü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bir sonraki 26 Mayıs'ta

2021 yılı içerisinde 2 kez daha Süper Ay olayının yaşanması bekleniyor. Bir sonraki Süper Ay ise 26 Mayıs'ta gözlemlenecek. Yılın son Süper Ay'ı ise haziran ayında karşımıza çıkacak.

TEKNOLOJİ Süper Ay nefes kesti

Süper Ay nedir?

Süper Ay, Dünya'nın tek doğal uydusu olan Ay'ın yerberi konumunda görülmesi olayıdır. Süper Ay sırasında Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak görünür.

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DHA

Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), Süper Ay'ın oluşmasının sebebini, Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesinin tam bir yuvarlak olmaması olarak açıklıyor.

Ay, yerberi konumunda Dünya'dan 363 bin 300 kilometre uzaklıkta yer alırken bu durum yeröte konumunda 405 bin 500 kilometredir.

GÜNDEM MSB'den Süper Ay paylaşımı: Bize Ay Yıldız'ın ışığı yeter

DHA

Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı genellikle 382 bin 900 kilometre civarıdır ve yıl içerisinde değişkenlik gösterir. Bu değişkenlik Süper Ay fenomenini meydana getirir.

FOTOĞRAF 9 Hatay’ın İskenderun ilçesinde Süper Ay’ın körfez üzerinde batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. İskenderun’da Amanos Dağları’nın üzerinden doğan Süper Ay sabahın ilk ışıkları ile birlikte İskenderun Körfezinin üzerinde batışını tamamladı. Havanın açık ve nem oranının düşük olması ile Süper Ay’ın muhteşem görüntüsü kartpostallık manzaralara sahne oldu. Ay’ın dünyaya en yakın olduğu dolunay vaktinde oluşan Süper Ay’ın İskenderun Körfezi üzerinde batışı salı sabahı da izlenebilecek. Bu yılın merakla beklenen en önemli gök olaylarından biri olan Süper Solucan Ay İstanbul'da görsel bir şölen sunarken, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulutlar arasındaki dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu. ’Süper Ay’ın batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu ’Süper Ay’ın batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu ’Süper Ay’ın batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu ’Süper Ay’ın batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu Dünya'nın uydusu olan Ay'ın, daha büyük ve daha parlak göründüğü "Süper Solucan Ay" kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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FOTOĞRAF 19 Dünyanın farklı bölgelerinden gelen 'Süper Ay' manzaraları görenleri hayran bıraktı Bu yılın son 'Süper Ay'ı, dünyanın simgeleriyle bir araya gelince seyri hoş görüntüler ortaya çıktı. Salı gecesi başlayan Süper Ay, yarın akşama kadar izlenebilecek. Süper Ay olarak adlandırılan Ay'ın normalde olduğundan daha büyük ve parlak görülmesi hali bu yıl son kez kendini gösterdi. BiP'te paylaş

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Video: ''Süper Ay'' İstanbul’dan izlendi