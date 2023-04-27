2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme (MSÜ) 2023 sınavına kısa bir süre kala sınav tarihi, saati ve süresiyle ilgili bilgiler bir kez daha gündeme geldi. ınava katılım gösterecek adaylara Türkçe'den 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimlerden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?