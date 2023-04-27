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2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre, MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, 2023 MSÜ sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecek.

11:21 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları ÖSYM takvimi doğrultusunda 27 Nisan 2023 tarihinde ilan edildi. ÖSYM duyurular ekranından sonuç duyurusu paylaştı.

Yapılan açıklamada;
"2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir"
denildi.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.






#MSÜ
#sınav sonucu
#MEB
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