2026 IMEI kayıt ücreti belli oldu: İşte zam oranı

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026’da vergi, harç ve cezalara uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak kesinleşmişti. Ancak yeni yılda IMEI ücreti yüzde 18,95 zamlanacak.
Böylece, yeniden değerleme oranının 2025 için yüzde 25,49 olarak uygulanacağı açıklanmıştı.
Zam oranı değişti
Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı. Bu nedenle IMEI kayıt ücreti de 18,95 oranında artırılacak.
2026 IMEI kayıt harcı ne kadar
2025 yılında 45 bin 614 TL olarak ödenen IMEI kayıt ücreti, 2026 yılında yüzde 18,95 zamlanacak ve 54 bin 257 TL'ye yükselecek.
Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri
IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;