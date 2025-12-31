2026 IMEI kayıt ücreti belli oldu: İşte zam oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayınca 2026'da geçerli olan yeniden değerleme oranı da belli olmuştu.

Böylece, yeniden değerleme oranının 2025 için yüzde 25,49 olarak uygulanacağı açıklanmıştı.

Zam oranı değişti

Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı. Bu nedenle IMEI kayıt ücreti de 18,95 oranında artırılacak.

2026 IMEI kayıt harcı ne kadar

2025 yılında 45 bin 614 TL olarak ödenen IMEI kayıt ücreti, 2026 yılında yüzde 18,95 zamlanacak ve 54 bin 257 TL'ye yükselecek.

Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri

IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;

2012 - 100 TL

2013 - 115 TL

2014 - 119 TL

2015 - 131 TL

2016 - 138 TL

2017 - 149 TL

2018 - 500 TL

2019 - 1500 TL

2020 - 1838 TL

2021 - 2 bin 6 TL

2022 - 2 bin 732 TL

2023 - 6 bin 91 TL > 20 bin TL

2024 - 31 bin 692 TL

2025 - 45 bin 614 TL

2026 - 54 bin 257 TL



