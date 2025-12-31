Yeni Şafak
2026 IMEI kayıt ücreti belli oldu: İşte zam oranı

31/12/2025, Çarşamba
IMEI kayıt ücreti yeni yıl ile birlikte zamlanacak
Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026’da vergi, harç ve cezalara uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak kesinleşmişti. Ancak yeni yılda IMEI ücreti yüzde 18,95 zamlanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
ekim ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayınca 2026'da geçerli olan yeniden değerleme oranı da belli olmuştu.

Böylece, yeniden değerleme oranının 2025 için yüzde 25,49 olarak uygulanacağı açıklanmıştı.

Zam oranı değişti

Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı. Bu nedenle IMEI kayıt ücreti de 18,95 oranında artırılacak.

2026 IMEI kayıt harcı ne kadar

2025 yılında 45 bin 614 TL olarak ödenen IMEI kayıt ücreti, 2026 yılında yüzde 18,95 zamlanacak ve 54 bin 257 TL'ye yükselecek.

Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri

IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;

2012 - 100 TL
2013 - 115 TL
2014 - 119 TL
2015 - 131 TL
2016 - 138 TL
2017 - 149 TL
2018 - 500 TL
2019 - 1500 TL
2020 - 1838 TL
2021 - 2 bin 6 TL
2022 - 2 bin 732 TL
2023 - 6 bin 91 TL > 20 bin TL
2024 - 31 bin 692 TL
2025 - 45 bin 614 TL
2026 - 54 bin 257 TL

