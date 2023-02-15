222 saat sonra kurtarılan anne sürekli kaybettiği kızı Sıla'yı sayıkladı

Kahramanmaraş’ta depremin 222. saatinde Özdemir Apartmanı’nda Melike İmamoğlu’nu canlı olarak kurtaran İNDAK ekipleri o anları anlattı. “İlk günden beri buradayız. Artık son iki apartman kalmıştı, herkese cenazeleri teslim ediyoruz. Bizim de umudumuz yoktu. Allah’tan umut kesilmediğini bir kez daha gördük. Son tablayı kaldırdık, 4 cenaze vardı, almaya çalışıyorduk. İçerden ’İmdat’ diye ses geldi. Ayaklarımızın bağı kesildi, sevinçten havaya uçtuk. Kontak kurduk. Aradığımız kişiydi. Sağlamdı. ifadelerini kullandı.