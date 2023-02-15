222 saat sonra kurtarılan anne sürekli kaybettiği kızı Sıla'yı sayıkladı

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Melike İmamoğlu, ileri tetkik için ambulans helikopterle Adana'ya götürüldü.
İlk olarak Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Melike İmamoğlu, ileri tedavi için ambulans helikopterle Adana’ya sevk edildi.
Enişte Sedat Yaşar da, İnegöl Doğal Afet Arama ekiplerine teşekkür ederek, “Umudumuzu yitirmedik. Allahtan umut kesilmez. Rabbim koruyunca koruyor. Bursa İNDAK ekibinin hakkı çok. Bizim umudumuzu kaybettirmediler. Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Kendisiyle konuştuğumuzda “Ben iyiyim gelmeyin” dedi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.