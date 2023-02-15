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222 saat sonra kurtarılan anne sürekli kaybettiği kızı Sıla'yı sayıkladı

Kahramanmaraş’ta depremin 10.gününde 222 saat sonra kurtarılan Melike İmamoğlu, ileri tetkik için ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlilerinin su istediğini zannettiği 42 yaşındaki Melike İmamoğlu’nun depremde kaybettiği kızı Sıla’yı sayıkladığı ortaya çıktı. Abla Nilgün Kalay, “Umudumuzu kesmişken sağ olarak çıktı. Yaradana şükürler olsun. Konuştuk kızını sordu. Su istiyor zannetmişler. “Sılam nasıl” demiş” ifadelerini kullandı. Hastaneden helikoptere götürülürken Melike İmamoğlu’nun kızını sayıklaması dikkat çekti.

13:37 . 15/02/2023 Çarşamba
IHA
Melike İmamoğlu, ileri tetkik için ambulans helikopterle Adana'ya götürüldü.

Melike İmamoğlu, ileri tetkik için ambulans helikopterle Adana'ya götürüldü.

İlk olarak Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Melike İmamoğlu, ileri tedavi için ambulans helikopterle Adana’ya sevk edildi.

Kızını ve eşini kaybeden Melike İmamoğlu, cenazeler çıkarılırken son tabya kaldırıldığında “İmdat” çığlığı ile kurtarıldığı da ortaya çıkmıştı.Kardeşini bir an olsun bırakmayan abla Nilgün Kalay,
“Öyle bekledik ki şükürler olsun. Umudumuzu kesmişken inanılmaz bir olay yaşandı. Yaradana şükürler olsun. Kendisiyle konuştuk. Kızını sordu. Su istiyor zannetmişler. “Sılam” demiş “Sılam nasıl” demiş”
şeklinde konuştu.

Enişte Sedat Yaşar da, İnegöl Doğal Afet Arama ekiplerine teşekkür ederek, “Umudumuzu yitirmedik. Allahtan umut kesilmez. Rabbim koruyunca koruyor. Bursa İNDAK ekibinin hakkı çok. Bizim umudumuzu kaybettirmediler. Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Kendisiyle konuştuğumuzda “Ben iyiyim gelmeyin” dedi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.




#Kahramanmaraş
#Deprem
#Melike İmamoğlu
2 saat önce
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222 saat sonra kurtarılan anne sürekli kaybettiği kızı Sıla'yı sayıkladı
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