222 saat sonra mucize kurtuluş: Sevinçten havaya uçtuk

“Depremin olduğu ilk gün ekibimiz intikal etti. Yoğun çalışmalar sonrası 11 canlı çıkardık, 70 tane de cenazemiz vardı. Teslim ettik. Son günleri yaşıyoruz. Birçok ekip ayrıldı. Biz de bölgede arkamızda cenaze bırakmak istemedik. Son cenazeyi teslim edene kadar acılarına ortak olmak istedik. Son 4 cenazemiz var ümidiyle girdik. Allah’ın hikmeti, Melike ablanın ’İmdat’ sesini duyduk. Hızlı şekilde bir saatte koordine olduk. Biz elimizden gelen bütün çabaları gösterdik. Sağlık durumu gayet iyiydi. Söylediğimiz her şeye tepki veriyordu. Sorduklarımıza sağlıklı cevap veriyordu. Maalesef yanında eşi ve kızı da hayatını kaybetmişti. Rabbim bir daha acıları göstermesin.”