22’NCİ YAŞ SLOGANI: Doğrular için hep işbaşında

Kuruluş etkinliğine ilişkin bilgi veren Dağ, tüm davetlilere birer fidan hediye edileceğini, bu fidanların hem her daim doğaya ve çevreye sundukları katkının sembolü, hem de umudu ve bereketi ifade edeceğini belirtti. Dağ, “Doğrular için hep işbaşında” sloganını ise şöyle anlattı: “22’nci yılımızın ana sloganı ile AK Parti’nin yorgun bir parti olmadığı, sürekli yenilenen taze bir kurumsal karaktere ve diri kadrolara sahip olduğu mesajını vermek istedik. 2023 seçimlerinde doğru ve doğruluk üzerine tesis ettiğimiz bir anlayış vardı. Bu noktada ‘Doğru Zaman, Doğru Adam, Doğru Adamla Yola Devam, Doğru Adımlarla Yola Devam’ gibi mottolar kullandık. 24 Ağustos’ta da bu anlayışın devamı olarak ‘henüz’ ve ‘hep’ kavramlarını içeren bir motto belirledik. İnşallah 7 Ekim’deki kongremizde ortaya koyacağımız konseptle seçim sürecini başlatmış olacağız.”