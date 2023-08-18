|
Gündem

22’NCİ YAŞ SLOGANI: Doğrular için hep işbaşında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti’nin 24 Ağustos’ta ATO Congresium’da kutlanacak 22’nci kuruluş yıl dönümü temasının “fidan ve orman”, sloganının ise “AK Parti henüz 22 yaşında, doğrular için hep işbaşında” olacağını açıkladı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hamza Dağ.

Hamza Dağ.

Kuruluş etkinliğine ilişkin bilgi veren Dağ, tüm davetlilere birer fidan hediye edileceğini, bu fidanların hem her daim doğaya ve çevreye sundukları katkının sembolü, hem de umudu ve bereketi ifade edeceğini belirtti. Dağ, “Doğrular için hep işbaşında” sloganını ise şöyle anlattı: “22’nci yılımızın ana sloganı ile AK Parti’nin yorgun bir parti olmadığı, sürekli yenilenen taze bir kurumsal karaktere ve diri kadrolara sahip olduğu mesajını vermek istedik. 2023 seçimlerinde doğru ve doğruluk üzerine tesis ettiğimiz bir anlayış vardı. Bu noktada ‘Doğru Zaman, Doğru Adam, Doğru Adamla Yola Devam, Doğru Adımlarla Yola Devam’ gibi mottolar kullandık. 24 Ağustos’ta da bu anlayışın devamı olarak ‘henüz’ ve ‘hep’ kavramlarını içeren bir motto belirledik. İnşallah 7 Ekim’deki kongremizde ortaya koyacağımız konseptle seçim sürecini başlatmış olacağız.”





#Siyaset
#AK Parti
#Hamza Dağ
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsun Havza’da trafik kazasında 6 kişi yaralandı