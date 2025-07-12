253 şehidimize binlerce hatim

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye genelindeki camilerde, 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. İstanbul’da ise Fatih Camii’nde düzenlenen programda binlerce hatim okunarak, şehitler rahmetle anıldı. 15 Temmuz Derneği'nce FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı etkinlikleri kapsamında cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen hatim programına, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidin anıldığı programda, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş hatim duası yaptı. Fatih Camii’ni dolduran vatandaşlar, okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan hatim duasıyla 15 Temmuz gecesi vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri bir kez daha rahmetle yad etti.