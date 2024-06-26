Agos Gazetesi dün, "İfade özgürlüğü bahane, İslamofobi şahane" manşetiyle çıktı. Agos bu ifadeyi, İslam dünyasını ayağa kaldıran, fanatiklerce ABD"nin Libya büyükelçisi dahil üç kişinin öldürülmesine sebep olan ve günlerdir, mahiyetleri farklı olsa da hem Doğu"da hem Batı"da tartışılan "Müslümanların Masumiyeti" filmi için kullandı.Biz ise, İslam dinine yapılmış bu hakaret karşısında, en sağduyulu ve serinkanlı duruşu Türkiye gösterdiği için kendimizi tebrik ediyoruz. Edelim elbette. Taşkınlık yapılmadığı,