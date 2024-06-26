Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı bölgede korku ve paniğe yol açtı.
AFAD son depremler listesi 26 Haziran
2024-06-26 07:42:50 39.24278 40.89361 11.12 MW 4.0 Karlıova (Bingöl)
2024-06-26 07:04:01 37.87778 35.1725 7.0 ML 1.8 Çamardı (Niğde)
2024-06-26 07:02:46 40.78472 31.67222 7.0 ML 2.8 Merkez (Bolu)
2024-06-26 06:51:21 36.90944 27.65778 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.77 km] Bodrum (Muğla)
2024-06-26 06:06:28 38.45944 39.24056 7.95 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)
2024-06-26 06:04:38 42.41056 43.375 6.67 ML 3.2 Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [102.99 km] Posof (Ardahan)
2024-06-26 05:40:24 40.05806 28.8125 5.26 ML 2.4 Orhaneli (Bursa)
2024-06-26 05:39:33 38.30056 38.23528 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-26 05:28:42 36.335 36.05139 7.0 ML 3.2 Belen (Hatay)
2024-06-26 03:59:20 38.35528 37.44222 7.0 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-26 03:58:21 38.27167 37.77944 6.86 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-06-26 03:57:35 40.61806 36.92417 14.15 ML 1.3 Niksar (Tokat)
2024-06-26 03:42:17 40.36889 27.03528 7.01 ML 1.6 Biga (Çanakkale)
2024-06-26 03:39:09 39.0025 42.81694 7.0 ML 1.1 Patnos (Ağrı)
2024-06-26 03:36:37 38.13806 38.5975 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-06-26 03:14:12 37.64444 35.91389 7.0 ML 1.2 Kozan (Adana)
2024-06-26 03:03:55 37.46722 37.07222 6.96 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-26 02:53:00 39.22667 41.62722 7.0 ML 1.6 Hınıs (Erzurum).