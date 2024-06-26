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Bingöl güne depremle uyandı: AFAD sarsıntının büyüklüğünü duyurdu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Seda Ekinci
07:58 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:08 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Bingöl'de korkutan deprem
Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı bölgede korku ve paniğe yol açtı.


AFAD son depremler listesi 26 Haziran

2024-06-26 07:42:50 39.24278 40.89361 11.12 MW 4.0 Karlıova (Bingöl)

2024-06-26 07:04:01 37.87778 35.1725 7.0 ML 1.8 Çamardı (Niğde)

2024-06-26 07:02:46 40.78472 31.67222 7.0 ML 2.8 Merkez (Bolu)

2024-06-26 06:51:21 36.90944 27.65778 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.77 km] Bodrum (Muğla)

2024-06-26 06:06:28 38.45944 39.24056 7.95 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)

2024-06-26 06:04:38 42.41056 43.375 6.67 ML 3.2 Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [102.99 km] Posof (Ardahan)

2024-06-26 05:40:24 40.05806 28.8125 5.26 ML 2.4 Orhaneli (Bursa)

2024-06-26 05:39:33 38.30056 38.23528 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)

2024-06-26 05:28:42 36.335 36.05139 7.0 ML 3.2 Belen (Hatay)

2024-06-26 03:59:20 38.35528 37.44222 7.0 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-06-26 03:58:21 38.27167 37.77944 6.86 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)

2024-06-26 03:57:35 40.61806 36.92417 14.15 ML 1.3 Niksar (Tokat)

2024-06-26 03:42:17 40.36889 27.03528 7.01 ML 1.6 Biga (Çanakkale)

2024-06-26 03:39:09 39.0025 42.81694 7.0 ML 1.1 Patnos (Ağrı)

2024-06-26 03:36:37 38.13806 38.5975 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)

2024-06-26 03:14:12 37.64444 35.91389 7.0 ML 1.2 Kozan (Adana)

2024-06-26 03:03:55 37.46722 37.07222 6.96 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-06-26 02:53:00 39.22667 41.62722 7.0 ML 1.6 Hınıs (Erzurum).


#AFAD
#deprem
#Bingöl
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