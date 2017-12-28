28 Aralık Perşembe Sabah Raporu

Türkiye ve dünya gündeminde akşam ve gece saatlerinde yaşanan önemli gelişmelere dair kısa başlıklar:
Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan-Çad-Tunus'tan oluşan Afrika turunu tamamlayarak özel uçak "TUR" ile saat 22.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
Sudan'dan 'Sevakin' yanıtı
Sudan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında yapılan Sevakin Adası anlaşmasından rahatsız olan Arap ülkelerine tepki gösterdi. Özellikle Suudi Arabistan basınında yapılan kara propagandaya cevap veren Sudan, bu anlaşmanın kesinlikle Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini açıkladı.
Cüneydi'den ilk fotoğraf
Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
ABD'den 'Suriye' açıklaması
ABD öncülüğündeki askeri koalisyon, Suriye'de Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde askeri operasyon düzenlemeyeceklerini açıkladı. ABD'li komutan, DEAŞ'lı teröristlerin Esed rejiminin bulunduğu bölgelere kaçtığını ve rejimin müdahale etmediğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde DEAŞ'lı teröristler ile ABD'nin Rakka'da anlaştığı ortaya çıkmıştı.
Cenk Tosun gidiyor
Avrupa'nın saygın yayın organlarından The Guardian'ın haberine göre Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi için Everton'la 25 milyon pound karşılığında anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması halinde milli futbolcu, Türkiye'den Avrupa'ya en yüksek bedelle transfer olan futbolcu unvanına sahip olacak.
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