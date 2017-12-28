28 Aralık Perşembe Sabah Raporu

İsrail askeri mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi, kontrollerinin yapılması için hastaneye getirildi.

Türkiye ve dünya gündeminde akşam ve gece saatlerinde yaşanan önemli gelişmelere dair kısa başlıklar:

Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan-Çad-Tunus'tan oluşan Afrika turunu tamamlayarak özel uçak "TUR" ile saat 22.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü

Sudan'dan 'Sevakin' yanıtı

Sudan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında yapılan Sevakin Adası anlaşmasından rahatsız olan Arap ülkelerine tepki gösterdi. Özellikle Suudi Arabistan basınında yapılan kara propagandaya cevap veren Sudan, bu anlaşmanın kesinlikle Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini açıkladı.

DÜNYA Sudan'dan 'Sevakin' açıklaması

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Cüneydi'den ilk fotoğraf

Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.

DÜNYA Cüneydi'den ilk fotoğraf

ABD'den 'Suriye' açıklaması

ABD öncülüğündeki askeri koalisyon, Suriye'de Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde askeri operasyon düzenlemeyeceklerini açıkladı. ABD'li komutan, DEAŞ'lı teröristlerin Esed rejiminin bulunduğu bölgelere kaçtığını ve rejimin müdahale etmediğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde DEAŞ'lı teröristler ile ABD'nin Rakka'da anlaştığı ortaya çıkmıştı.

DÜNYA ABD'den Suriye açıklaması: Operasyon düzenlemeyeceğiz

Cenk Tosun gidiyor

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Avrupa'nın saygın yayın organlarından The Guardian'ın haberine göre Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi için Everton'la 25 milyon pound karşılığında anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması halinde milli futbolcu, Türkiye'den Avrupa'ya en yüksek bedelle transfer olan futbolcu unvanına sahip olacak.

SPOR Cenk Tosun 25 milyon pound karşılığında Everton'a gidiyor

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