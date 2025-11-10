28 Şubat sadece tankla yapılmadı

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen 28 Şubat davasında, aralarında emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün de bulunduğu 13 sanığa verilen 18’er yıllık hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında cebir unsurunun sadece tankların yürütülmesi eylemi ile meydana gelmediğini kaydetti. Mahkeme, 54. Hükümet’in kurulmasının ardından meşru hükümetin yönetim yetkilerinin engellenmeye çalışıldığını, hükümeti devirmeye yönelik bir sürecin planlandığı, bu sürecin siyasi, idari, medya ile bürokratik kanallar aracılığıyla yürütüldüğünü vurguladı.

Gerekçeli kararda şu tespitlere yer verildi: “Atılı suçun cebir unsurunun sadece tankların yürütülmesi eylemi ile meydana gelmediği, organizasyonun bir bütün halinde diğer faaliyetleri ile birlikte atılı suçun işlendiği dosya kapsamından sabit olduğundan bu yöndeki beyanların sanıkların eylemlerini değiştiremeyeceği anlaşılmıştır. Sanıkların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni düşürme ve devirmek amacı ile kurulan Batı Çalışma Grubu ve bunun yanında bu amaca yönelik oluşturulan strateji ve faaliyetlere iştirak edip, bu amaçla belirlenen ve alınan kararlarının yürütülmesini kolaylaştırıp sağladıkları anlaşılmakla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni düşürme ve devirmeye yardım etme suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekmiştir.”