29 Ekim’de 3 büyükşehirde Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak

10:2624/10/2025, Cuma
IHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ankara, İstanbul ve İzmir’de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdulkadir Uraloğlu
, 24 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ankara’daki Başkentray, İzmir’deki İZBAN, İstanbul’daki Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak."


