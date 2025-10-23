Yeni Şafak
Bakan Uraloğlu ve Pakistanlı mevkidaşı Abbasi'den demir yolu diplomasisi

15:23 23/10/2025, Perşembe
DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile mevkidaşı Muhammad Hanif Abbasi
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslamabad’da düzenlenen RTMC’25 Konferansı’nda Pakistanlı mevkidaşı Abbasi ile bir araya gelerek Türkiye-Pakistan demiryolu iş birliklerini değerlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslamabad'da düzenlenen RTMC'25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı kapsamında, Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Muhammad Hanif Abbasi ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Sayın Muhammad Hanif Abbasi ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ve Pakistan arasındaki demir yolu iş birliklerimizi ele aldık" ifadelerini kullandı.




