29 Nisan'da başlayacak tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı Koronavirüs tedbirleri kapsamında üç haftalık tam kapanma yarın saat 19:00'dan itibaren başlayacakken uygulama öncesi il dışına çıkmak isteyenler ise bu sabahtan itibaren yollara koyulmaya başladı. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Merkezi 28 Nisan 2021, 08:00 Son Güncelleme: 28 Nisan 2021, 08:11 AA