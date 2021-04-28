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İSTANBUL

29 Nisan'da başlayacak tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında üç haftalık tam kapanma yarın saat 19:00'dan itibaren başlayacakken uygulama öncesi il dışına çıkmak isteyenler ise bu sabahtan itibaren yollara koyulmaya başladı. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Merkezi AA
29 Nisanda başlayacak tam kapanma öncesi İstanbuldan kaçış başladı
İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 19.00'da başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşların yola çıktığı gözlendi.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı.

İstanbul'da,
İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.

İstanbul'da,
İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 26 olarak ölçüldü.

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