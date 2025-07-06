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3 bin 500 bandrolsüz sigara ele geçirildi

3 bin 500 bandrolsüz sigara ele geçirildi

10:126/07/2025, Pazar
IHA
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Germencik jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 500 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Germencik jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 500 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 500 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan kaçak ürünlerle mücadelesi aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik koordineli çalışmalar kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde A.D. isimli şüpheliye ait araçta yapılan aramada; 3 bin 500 adet bandrolsüz sigara, 5 bin adet boş makaron, 8 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 2 bin adet çarşaf sigara kağıdı, 300 adet pamuk makaron ucu ve 5 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs A.D. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.




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