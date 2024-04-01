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3 büyükşehrin tercihi değişmedi

Seçmen, Türkiye’nin en büyük 3 şehrinde tercihini değiştirmedi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de CHP’li adaylar ipi göğüsledi. İstanbul ve Ankara’da mevcut belediye başkanları CHP’li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tekrar seçilirken, İzmir’de yine CHP’li Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

Merve Safa Akıntürk ve
04:00 - 1/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:17 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul, Ankara ve İzmir’de CHP’li adaylar ipi göğüsledi.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de CHP’li adaylar ipi göğüsledi.

Yerel seçimlerde 3 büyükşehrin rengi değişmedi. CHP’li adaylar Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Cemil Tugay, İstanbul, Ankara ve İzmir’de seçimleri kazandı. İmamoğlu ve Yavaş, aynı göreve ikinci kez seçildi. Tugay ise Karşıyaka Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu.

İSTANBUL’DA 10 İLÇENİN RENGİ DEĞİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul da tercihini değiştirmeyen büyükşehirlerden oldu. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Murat Kurum yüzde 40.79 oy alırken mevcut CHP’li İBB Başkanı ve Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 50,48 oy ile yeniden seçildi. İstanbul’da 10 ilçede de değişiklikler yaşandı. 2019’a göre CHP’nin kazandığı ilçe sayısı 14’den 24’e yükseldi, AK Parti ise 15 ilçeyi kazandı.

SİLİVRİ DE KIRMIZIYA DÖNDÜ

AK Partili belediyeler Çatalca, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Beyoğlu, Tuzla, Sancaktepe, Şile ve Çekmeköy CHP’ye geçerken, MHP’li Silivri Belediyesi’nin rengi de CHP kırmızısına döndü. Cumhur İttifakı, İstanbul’da AK Parti’den 37, MHP’den 2 ilçe belediye başkan adayı çıkarmış, MHP sadece Silivri ve Beşiktaş’ta aday göstermişti.

BAŞKENTİN İLÇELERİ 2 PARTİNİN

Ankara için AK Parti adayı Turgut Altınok ile CHP adayı Mansur Yavaş arasında süren yarışı, Yavaş önde tamamladı. Ankara’nın 25 ilçesini CHP ile AK Parti paylaştı. Başkentin ilçelerinin 8’ini AK Parti ve 16’sını ise CHP önde tamamladı. AK Parti, Akyurt, Altındağ, Çubuk, Evren, Güdül, Kızılcahamam, Pursaklar ve Sincan’da kazandı. CHP ise Ayaş, Bala, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle’yi aldı.

Gölbaşı ve Ayaş’ta, BBP seçimi Cumhur İttifakı’na kaybettirdi. Gölbaşı’nda BBP adayına yüzde 23,5, Ayaş’ta ise yüzde 12,4 oy çıktı.

İZMİR YİNE CHP DEDİ

CHP’de, Cemil Tugay isminin seçilmesiyle parti içinde krize neden olan İzmir’in tercihi yine CHP oldu. İstanbul ve Ankara’nın ardından Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir’in 30 ilçesinden 28’ini CHP aldı. Menemen’de AK Parti, Aliağa’da ise MHP kazandı. Menemen’de AK Partili aday Aydın Pehlivan, Aliağa’da ise MHP’nin adayı Serkan Acar kazandı.



İzmir Seçim Sonuçları 2024 - İzmir Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - İzmir Oy Oranları Sonuçları

İzmir için 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte. Yenisafak.com seçim sayfası, İzmir genelinde ve ilçeler düzeyinde detaylı oy dağılımları, geçerli ve geçersiz oylar, sandık açılma oranları gibi temel bilgileri sunuyor. Ayrıca, İzmir büyükşehir belediye başkanı kim olduğu, seçimi hangi adayın kazandığı, adayların aldıkları oy oranı ve partilere göre sıralanan seçim sonuçları gibi bilgilere seçim sayfamızdan anlık öğrenebilirsiniz. İzmir 2024 seçim sonuçları ile ilçelerde kazanılan belediyeler ile meclis üyeliği sayısı son durumu canlı olarak Yeni Şafak'ta. İşte İzmir 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları sorgulama sayfası...


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