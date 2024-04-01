3 büyükşehrin tercihi değişmedi

Yerel seçimlerde 3 büyükşehrin rengi değişmedi. CHP’li adaylar Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Cemil Tugay, İstanbul, Ankara ve İzmir’de seçimleri kazandı. İmamoğlu ve Yavaş, aynı göreve ikinci kez seçildi. Tugay ise Karşıyaka Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu.

İSTANBUL’DA 10 İLÇENİN RENGİ DEĞİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul da tercihini değiştirmeyen büyükşehirlerden oldu. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Murat Kurum yüzde 40.79 oy alırken mevcut CHP’li İBB Başkanı ve Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 50,48 oy ile yeniden seçildi. İstanbul’da 10 ilçede de değişiklikler yaşandı. 2019’a göre CHP’nin kazandığı ilçe sayısı 14’den 24’e yükseldi, AK Parti ise 15 ilçeyi kazandı.

SİLİVRİ DE KIRMIZIYA DÖNDÜ

AK Partili belediyeler Çatalca, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Beyoğlu, Tuzla, Sancaktepe, Şile ve Çekmeköy CHP’ye geçerken, MHP’li Silivri Belediyesi’nin rengi de CHP kırmızısına döndü. Cumhur İttifakı, İstanbul’da AK Parti’den 37, MHP’den 2 ilçe belediye başkan adayı çıkarmış, MHP sadece Silivri ve Beşiktaş’ta aday göstermişti.

BAŞKENTİN İLÇELERİ 2 PARTİNİN

Ankara için AK Parti adayı Turgut Altınok ile CHP adayı Mansur Yavaş arasında süren yarışı, Yavaş önde tamamladı. Ankara’nın 25 ilçesini CHP ile AK Parti paylaştı. Başkentin ilçelerinin 8’ini AK Parti ve 16’sını ise CHP önde tamamladı. AK Parti, Akyurt, Altındağ, Çubuk, Evren, Güdül, Kızılcahamam, Pursaklar ve Sincan’da kazandı. CHP ise Ayaş, Bala, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle’yi aldı.

Gölbaşı ve Ayaş’ta, BBP seçimi Cumhur İttifakı’na kaybettirdi. Gölbaşı’nda BBP adayına yüzde 23,5, Ayaş’ta ise yüzde 12,4 oy çıktı.

İZMİR YİNE CHP DEDİ

CHP’de, Cemil Tugay isminin seçilmesiyle parti içinde krize neden olan İzmir’in tercihi yine CHP oldu. İstanbul ve Ankara’nın ardından Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir’in 30 ilçesinden 28’ini CHP aldı. Menemen’de AK Parti, Aliağa’da ise MHP kazandı. Menemen’de AK Partili aday Aydın Pehlivan, Aliağa’da ise MHP’nin adayı Serkan Acar kazandı.











