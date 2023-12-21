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3 ilde AK Parti 6 ilçede MHP

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP arasında 31 Mart ortaklığının ayrıntıları belli oluyor.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 21/12/2023 الخميس
Güncelleme: 02:20 - 21/12/2023 الخميس
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Bursa, Balıkesir ve Samsun’da seçimlere ortak aday ile girilecek. 3 büyükşehirde de AK Parti’nin adayı desteklenecek. İki parti arasında ilçe dağılımı da netleşiyor. Bursa’da Yenişehir ve Harmancık’ta, Balıkesir’de Susurluk ve Gömeç’te, Samsun’da Alaçam ve Asarcık’ta MHP’nin adayı ile seçimlere girilecek.

HERKESİN GÖNLÜNE GİRİN

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Bursa, Balıkesir ve Samsun teşkilatıyla Genel Merkez’de bir araya geldi. Burada iller için mini temayül gerçekleştiren Erdoğan, meclis üyelikleri konusuna dikkat çekti. Erdoğan, “Bursa, Balıkesir ve Samsun bizim için çok önemli. Meclis üyelerini şehirlerin demografik yapısına göre belirleyelim. Yerel seçimler büyük önem arz ediyor. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Herkesin gönlüne girin” talimatı verdi.


AK Parti İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adayı kim, belli oldu mu? Temayül yoklamasında 10 bin kişi oy kullandı
AK Parti İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adayı kim, belli oldu mu? Temayül yoklamasında 10 bin kişi oy kullandı

AK Parti İBB adayı, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte merak konusu. AK Parti’nin aday belirleme sürecindeki önemli süreçlerinden biri olan temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklamasında İstanbul'da 10 bin kişi oy kullandı. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Projeleri olan, tüm odağı İstanbul olan bir aktör olacak." dedi. 2024 yerel seçimleri için ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karamsarlığa sürüklemeyecek adaylarla yeni bir sıçramayı yapacağız" mesajını verdi. Peki AK Pati İBB adayı kim, belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? İşte 2024 yerel seçimi AK Parti belediye başkan adayları.




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