3 ilde AK Parti 6 ilçede MHP

AK Parti İBB adayı, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte merak konusu. AK Parti’nin aday belirleme sürecindeki önemli süreçlerinden biri olan temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklamasında İstanbul'da 10 bin kişi oy kullandı. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Projeleri olan, tüm odağı İstanbul olan bir aktör olacak." dedi. 2024 yerel seçimleri için ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karamsarlığa sürüklemeyecek adaylarla yeni bir sıçramayı yapacağız" mesajını verdi. Peki AK Pati İBB adayı kim, belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? İşte 2024 yerel seçimi AK Parti belediye başkan adayları.