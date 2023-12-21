3 ilde AK Parti 6 ilçede MHP

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Bursa, Balıkesir ve Samsun’da seçimlere ortak aday ile girilecek. 3 büyükşehirde de AK Parti’nin adayı desteklenecek. İki parti arasında ilçe dağılımı da netleşiyor. Bursa’da Yenişehir ve Harmancık’ta, Balıkesir’de Susurluk ve Gömeç’te, Samsun’da Alaçam ve Asarcık’ta MHP’nin adayı ile seçimlere girilecek.
HERKESİN GÖNLÜNE GİRİN
Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Bursa, Balıkesir ve Samsun teşkilatıyla Genel Merkez’de bir araya geldi. Burada iller için mini temayül gerçekleştiren Erdoğan, meclis üyelikleri konusuna dikkat çekti. Erdoğan, “Bursa, Balıkesir ve Samsun bizim için çok önemli. Meclis üyelerini şehirlerin demografik yapısına göre belirleyelim. Yerel seçimler büyük önem arz ediyor. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Herkesin gönlüne girin” talimatı verdi.