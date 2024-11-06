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3 ilde 'sahte rapor' tezgahı bozuldu: 3'ü doktor 18 gözaltı

3 ilde 'sahte rapor' tezgahı bozuldu: 3'ü doktor 18 gözaltı

12:366/11/2024, Çarşamba
DHA
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Kırıkkale merkezli 3 ilde düzenlenen 'sahte rapor' operasyonu
Kırıkkale merkezli 3 ilde düzenlenen 'sahte rapor' operasyonu

Kırıkkale merkezli 3 ilde düzenlenen 'sahte rapor' operasyonunda, aralarında 3 doktorun da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık raporlarıyla ilgili usulsüzlük yaptığı tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale merkezli 3 ilde düzenlenen 'sahte rapor' operasyonunda gözaltına alınan 3'ü doktor 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sahte sağlık raporu düzenlendiğini belirledi.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hastaneye düzenlenen operasyonda sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktorlar Y.B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı. Genişletilen soruşturma kapsamında ekipler, Ankara ve İstanbul'da da 1'i doktor 6 şüpheliyi daha yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan doktorlar Y.B, O.S. ve M.H.A. ile O.A, U.D, M.A, S.K, G.C, E.Y, O.C, H.M, F.A, F.G.A, S.B, M.G, U.T, S.D. ve B.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, hazırladıkları 300'a yakın sahte raporla 2,5 milyon liraya yakın gelir elde ettikleri öğrenilirken, firari doktor E.B.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.


#Kırıkkale
#Kırıkkale Valiliği
#sahte rapor

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