30 Ağustos mesajı tepki çekmişti: NATO geri adım attı

Karargahı İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM) X hesabından yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yönelik kutlama paylaşımında, "Ev sahibi ulusumuzun 'Zafer ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyoruz." denildi. Paylaşımda, Afrin Hastanesi önünde nöbet tutan Türk askeri fotoğrafı kullanıldı.
Gelen tepkilerin ardından, LANDCOM'un X hesabından aynı kutlama mesajı başka bir fotoğrafla yeniden paylaşıldı. Paylaşımlarda Türkiye adının geçmesi dikkatlerden kaçmadı. LANDCOM, geçen yıl Yunanistan'ın girişimi sonrası 30 Ağustos mesajını silmişti.
Mesajda, Türkiye'nin adı zikredilmezken, akıllara geçen senen Yunanistan itiraz edilince silinen mesaj geldi. Geçen seneki silinen mesajda Türk bayrağı ve Türkiye'nin adı geçiyordu ancak bu paylaşım, Yunanistan itiraz edince silinmişti.