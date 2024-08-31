30 Ağustos mesajı tepki çekmişti: NATO geri adım attı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Makedonya ordusuna askeri kapasitesini güçlendirmek amacıyla askeri ekipman hibe etti. Hibe edilen askeri ekipman, Kuzey Makedonya ordusunun operasyonel kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. Bu destek, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini daha da pekiştirirken, Türkiye'nin bölgedeki müttefiklerine olan desteğini de vurguluyor.