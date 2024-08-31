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30 Ağustos mesajı tepki çekmişti: NATO geri adım attı

Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir paylaşım yaparak 'kutlamak' isteyen NATO, Afrin'den bir fotoğraf ile göçmenlerin de içinde bulunduğu bir fotoğraf yayımlamıştı. Gelen tepkiler sonrası söz konusu paylaşım silindi. İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, X'ten yaptığı 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımının fotoğrafını değiştirdi.

15:58 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni paylaşımda NATO üyesi ülkelerin bayraklarının önünde yer alan bir Türk askeri yer alıyor.
Yeni paylaşımda NATO üyesi ülkelerin bayraklarının önünde yer alan bir Türk askeri yer alıyor.

Karargahı İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM) X hesabından yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yönelik kutlama paylaşımında, "Ev sahibi ulusumuzun 'Zafer ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyoruz." denildi. Paylaşımda, Afrin Hastanesi önünde nöbet tutan Türk askeri fotoğrafı kullanıldı.

Gelen tepkilerin ardından, LANDCOM'un X hesabından aynı kutlama mesajı başka bir fotoğrafla yeniden paylaşıldı. Paylaşımlarda Türkiye adının geçmesi dikkatlerden kaçmadı. LANDCOM, geçen yıl Yunanistan'ın girişimi sonrası 30 Ağustos mesajını silmişti.

Mesajda, Türkiye'nin adı zikredilmezken, akıllara geçen senen Yunanistan itiraz edilince silinen mesaj geldi. Geçen seneki silinen mesajda Türk bayrağı ve Türkiye'nin adı geçiyordu ancak bu paylaşım, Yunanistan itiraz edince silinmişti.






#NATO
#30 Ağustos
#Mesaj
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