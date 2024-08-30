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30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak: İşte Başkent'teki yoğun program

Türk ordusunun 30 Ağustos tarihinde büyük bir zafer elde ettiği Büyük Taarruz'un üzerinden 102 yıl geçti. 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün Türkiye'de büyük bir coşku ile kutlanacak. Başkentte programlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Diğer yandan gece saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

09:50 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 09:48 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara'daki programlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının 10.30'da Anıtkabir'e yapacağı ziyaretle başlayacak.


Anıtkabir ziyaretinin ardından Erdoğan, 11.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen tebrikat töreniyle tebrikleri kabul edecek.


Programlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Birinci Meclis'e kadar gerçekleştirilecek geçit töreniyle devam edecek. TBMM önünde geçit töreni öncesinde Mehteran Birliği ve Karma Bando konserleri düzenlenecek. Geçit törenine Türk Yıldızları da gösterileriyle eşlik edecek.

SAAT 17.00'DE MEZUNİYET TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlamalar kapsamında, saat 17.00'de Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ne katılacak.


30 Ağustos Zaferi'nin 102'inci yılının coşkusu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programlarla da kutlanacak.


Askeri erkan, devlet erkanı ve yabancı misyon şeflerinin yer aldığı yaklaşık 2 bin davetlinin katılımının beklendiği program, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosunun saat 19.00'daki karşılama konserleriyle başlayacak.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılışı yapılacak programda kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak.


Zafer kutlamasına özel hazırlanan kısa film gösteriminin de yer alacağı programda, yurt dışında ve yurt içinde görev yapan Türk birliklerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini ilettiği video mesajları da izletilecek.


Mesajların ardından Erdoğan, katılımcılara hitap edecek.

KONSER VE IŞIK GÖSTERİSİ

Programın kapanışında ise sanatçı Ferhat Göçer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası konser verecek. Konserde günün anlam ve önemi kapsamında kahramanlık türküleri seslendirilecek.


Cumhurbaşkanlığı külliyesinin ana binası ise kırmızı ve beyaz renklerle ışıklandırılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı sadece başkentte değil 81 il meydanında da valilikler aracılığıyla düzenlenecek törenlerle kutlanacak.



#30 Ağustos Zafer Bayramı
#REcep Tayyip Erdoğan
#Anıtkabir
#Tören
23 dakika önce
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