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30 kadın üreticiye bin 500 kaz palazı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerinde hayata geçirdiği ‘Yöresel Tat Tirit İçin Kaz Yetiştiriciliği’ projesi ile çiftçilere destek veriyor.

04:00 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
'Yöresel Tat Tirit İçin Kaz Yetiştiriciliği’ projesi.

'Yöresel Tat Tirit İçin Kaz Yetiştiriciliği’ projesi.

Doğu Karedeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın destek verdiği proje kapsamında 3 ilçedeki 30 kadın üreticiye bin 500 kaz palazı düzenlenen programla verildi. Kaz tiridi geleneğinin devam etmesinin hedeflendiği projenin detaylarıyla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, “Kadın üreticilerimizden bütçesi 455 bin 220 TL olan projeyi sahiplenmelerini, başarılı olmalarını istiyoruz” dedi.



#Samsun Büyükşehir Belediyesi
#Doğu Karadeniz
#Ali Korkmaz
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