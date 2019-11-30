Gündem Meteorolojiden birçok il için yağmur ve kar uyarısı
İSTANBUL

30 Kasım Meteoroloji açıklaması: Meteorolojiden birçok il için yağmur ve kar uyarısı

Meteorolojiden birçok il için yağmur ve kar uyarısı

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Beyaza bürünen Palandöken.
Beyaza bürünen Palandöken.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 4-8 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı yapılan iller


İstanbul, Kocaeli, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Fotoğraflar bugün çekildi: Her yer beyaza büründü
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Erzurum'da kent merkezinde yağmur etkili olurken, Palandöken'e kar yağdı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi de beyaza büründü.
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Merkezde, yeni sezon hazırlıkları da tamamlandı. Kayak merkezindeki gondol, teleferik ve liftlerinin bakımları yapıldı, sisteme yeni liftler eklendi.
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Otel yöneticileri ise yeni sezon için personel eğitimlerini tamamladı. Ayrıca kış mevsiminin geç gelmesi nedeniyle kar kalınlığı az olan Palandöken'de suni kar makineleri çalıştırılmaya başlandı.
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Aralık'ın ilk haftası açılması planlanan kayak sezonu için yerli ve yabancı turistler otellerdeki yerlerini ayırtmaya başladı. Geçen yıla oranla erken rezervasyonda yüzde 30 artış olduğu belirtildi.
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Polat Otel Genel Müdürü Ali Güney, beyaz gelinliğini giyinen Palandöken'in sezona hazır olduğunu belirterek, Kasım ayının sonundayız. Kayak sezonunun açılmasına sayılı günler kaldı. Havaların soğumasıyla birlikte Palandöken'e de beklenen kar yağışı geldi. Bizler de ek olarak suni kar yapımına başladık. Pazar günü akşamı da kar yağmasını bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık'ın ilk haftasında sezonu açmaya çalışacağız. Bu yıl erken rezervasyonlarda geçmiş yıllara göre görüntü daha iyi yönde. Tesislerin bütün bakımları yapıldı diye konuştu.
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Hafta sonu olması nedeniyle kent merkezinden Palandöken'e çıkanlar, karın keyfini doyasıya çıkardı. Erzurum'un Oltu ilçesinden öğretmenlik yapan Nalan Göksu, Palandöken'e ilk kez çıkıyorum. Gelir gelmez karla birlikte çok güzel bir manzara ile karşılaştık. Burada olmaktan mutluyuz. İnşallah sezon açılınca da kayak yapmaya geleceğiz dedi.
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Bu arada, Palandöken Kayak Merkezinde bulunan komlardaki büyükbaş hayvanlar da yolların uzun bir süre kapanacağı için sahipleri tarafından kent merkezine götürülmeye başlandı.
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Fotoğraflar bugün çekildi: Her yer beyaza büründü
Kış turizminin gözde merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, kar yağışıyla beyaza büründü. Aralık ayının ilk haftası başlayacak olan kayak sezonu için yerli ve yabancı turistler otellerde yerlerini ayırtmaya başladı.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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