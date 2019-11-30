Meteorolojiden birçok il için yağmur ve kar uyarısı

Polat Otel Genel Müdürü Ali Güney, beyaz gelinliğini giyinen Palandöken'in sezona hazır olduğunu belirterek, Kasım ayının sonundayız. Kayak sezonunun açılmasına sayılı günler kaldı. Havaların soğumasıyla birlikte Palandöken'e de beklenen kar yağışı geldi. Bizler de ek olarak suni kar yapımına başladık. Pazar günü akşamı da kar yağmasını bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık'ın ilk haftasında sezonu açmaya çalışacağız. Bu yıl erken rezervasyonlarda geçmiş yıllara göre görüntü daha iyi yönde. Tesislerin bütün bakımları yapıldı diye konuştu.