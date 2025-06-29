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300 bin Suriyeli ülkesine döndü

300 bin Suriyeli ülkesine döndü

14:2729/06/2025, Pazar
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Suriyeliler gönüllü olarak yurtlarına geri dönüyor.
Suriyeliler gönüllü olarak yurtlarına geri dönüyor.

Okulların kapanmasıyla birlikte Türkiye’den Suriye’ye gönüllü dönüşlerde artış yaşandı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, sınır kapılarındaki günlük geçiş sayısı 2 bin 500'e yükseldi; son altı ayda dönenlerin sayısı 300 bini aştı.

Suriye'de kanlı Esed rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriyeliler, ülkelerine dönmeyi sürdürüyor.


Dünyanın birçok yerine iltica eden Suriyeliler, iç savaş döneminde sıfırdan kurdukları yaşamlarını geride bırakarak ata topraklarına dönüyor.


Bu kapsamda, Türkiye'ye sığınan Suriyeliler de ülkelerine gönüllü dönüşlerine aralıksız devam ediyor.



Dönüşler hız kazandı


Türkiye’de okulların kapanmasıyla birlikte Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşleri hız kazandı.


İçişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, normal şartlarda günde ortalama bin 300, bin 400 olan sınır kapılarından geçiş sayısı, haziran ortasından itibaren 2 bin 500’e kadar yükseldi.


300 bin Suriyeli döndü


Ensonhaber'de yer alan haber göre rejimin devrilmesinin ardından o tarihten bu yana dönenlerin sayısı ise 300 bine yaklaştı.


8 Aralık 2024’te Suriye’de başlayan yeni siyasi sürecin etkisiyle artan dönüşlerde, İsrail-İran arasındaki gerilimin geçici olarak geçişleri yavaşlattığı ancak ateşkesle birlikte hareketliliğin yeniden arttığı belirtildi.


Yetkililer, sınır kapılarının günlük en fazla 3 bin kişilik geçiş kapasitesine sahip olduğunu, kontrollerin personel ve teknik altyapıyla sınırlı yürütüldüğünü ifade etti.


Antalya, Mersin, Burdur ve Isparta’daki seralarda çalışan çok sayıda Suriyeli, tarım sezonunun sona ermesiyle birlikte ülkesine dönmeye hazırlanıyor.


19 Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’de kayıtlı 2 milyon 677 bin Suriyeli bulunuyor.




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