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301 kayıp çocuk ailesine kavuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılan bin 886 kayıp ihbarı sayesinde 301 çocuk ailelerine teslim edildi.

Uğur Duyan
04:00 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 06:03 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının TBMM'ye sunduğu raporda, deprem bölgesinde 3 bin 179 çocuğa 16 milyon 919 bin 500 lira nakit desteği sağladığı ifade edildi. Türkiye genelinde ise 102 bin 331 çocuğa toplamda 159 milyon 588 bin TL nakit desteği verildiğinin altı çizildi. Rapora göre; 2023 yılında bakanlığına yapılan bin 886 kayıp ihbarı sayesinde 301 çocuk da ailelerine teslim edildi. Bakanlığın çağrı merkezine ise 2023 yılında bin 912 çağrı gelirken, bin 88'de tekil ihbar yapıldı. Raporda, bakanlık araştırmalarının TÜBİTAK'ın görsel derin görü sistemini de kullanılarak yapıldığı ifade edildi.


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#kayıp çocuk
#aile
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