30’uncu yılında Bahçeşehir Koleji'nden Cumhuriyet'in 101'inci yılı coşkusu

Dağ, konuşmasında, “Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, 101 yıllık Cumhuriyetimizin 56 yılına tanıklık etti ve eğitime yön verdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kurduğu cumhuriyete layık, onu yükseltecek nice nesiller yetiştirdik ve yetiştirmeye devam edeceğiz. Bizler, Bahçeşehir Koleji olarak, Cumhuriyet’imizin, yüzyıllar boyu yükselmesi için nitelikli eğitimi ülkemizin her köşesine ulaştırmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Öğrencilerimiz bilimi, teknolojiyi, feni matematiğine insan hayatına dokunmak, hayvanından doğasına ülkesine dünyaya sahip çıkmak değer katmak için öğrensin istiyoruz. Ve her adımımızı; bilimin, ulusal ve evrensel değerlerin ışığında bu bilinçle atıyoruz. Gençlerimiz, Cumhuriyetimizi, 101 yıl önce, en zorlu şartlarda geleceğe dair umudunu hiç yitirmeyen atalarından emanet aldıklarını bilsinler ve hiç unutmasınlar istiyoruz.” dedi.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise, “Bizler bu cennet vatanın evlatlarıyız. Toprağımıza, kardeşliğimize, medeniyetimize, tarihimize ve en önemlisi birbirimize sahip çıkmamız gereken günlerden geçiyoruz. TUSAŞ’ta meydana gelen hain saldırı, bunu bir kez daha bizlere gösterdi. Bugün Cumhuriyet sevgimizi, birbirimize olan bağlılığımızı daha yüksek sesle haykıracağız. Bu sene Cumhuriyet Bayramımızı daha güçlü kutlayacağız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük fedakârlıkları sayesinde kurulan Cumhuriyet, bizlere özgür, modern ve bağımsız bir ülkenin onurunu miras bırakmıştır. Bahçeşehir ailesi olarak bu mirası ve Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını geleceğe taşımak için üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir bilinçle taşıyoruz. Bizler, her bir öğrencimizi çağdaş, yenilikçi, bilgiyle donanmış ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin bizlere verdiği değerleri nesilden nesile aktararak yaşatacağımıza olan inancımı yinelemek istiyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” diye konuştu