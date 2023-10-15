31 Mart takvimi hazır

Taslak takvim, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı’nca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletildi. Bu takvime göre belediye başkanlığı adaylığı başvuruları kasım ayının ilk haftası alınacak. Teşkilatın nabzının ölçüleceği temayül yoklaması ise 18 Kasım’da yapılacak. Aday listeleri de ilk önce alt birim tarafından gözden geçirilecek. Takvime göre belediye başkan adaylığı için başvuruların 5 Kasım’da alınması planlanıyor.