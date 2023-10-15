31 Mart takvimi hazır

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Taslak takvim, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı’nca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletildi. Bu takvime göre belediye başkanlığı adaylığı başvuruları kasım ayının ilk haftası alınacak. Teşkilatın nabzının ölçüleceği temayül yoklaması ise 18 Kasım’da yapılacak. Aday listeleri de ilk önce alt birim tarafından gözden geçirilecek. Takvime göre belediye başkan adaylığı için başvuruların 5 Kasım’da alınması planlanıyor.
TEMAYÜL 18 KASIM’DA
18 Kasım’da da AK Parti’de adaylık değerlendirmesine alınacaklara ilişkin teşkilatın temayül yoklaması yapılacak. 2018 seçimlerinde ilk kez birçok teşkilatta online temayül yoklaması AK Parti’nin bu seçimde de aynı uygulamayı sürdürmesi bekleniyor. Belediye başkan aday tanıtım toplantısı için de 26 Kasım tarihi üzerinde duruluyor.