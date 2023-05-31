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İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Sarıyer'de 12 saat verilmeyecek

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Planlı programa göre, Arnavutköy, Büyükçekmece, Sarıyer, Ataşehir, Maltepe, Çekmeköy'ün bazı mahallelerine su verilemeyecek. İstanbul Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi 12 saat sürecek. İşte 31 Mayıs tarihli su kesintisi programının ayrıntıları...

13:49 . 31/05/2023 Çarşamba
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada, Beşiktaş-Sarıyer isale hattında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs Çarşamba günü bazı mahallelere su verilemeyeceği bildirildi.

İSKİ'den yapılan açıklamada; 31 Mayıs'ta 09.00 ila 21.00 saatleri arasında; Sarıyer ilçesindeki Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, PTT Evleri, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Sarıyer Yenimahalle ve Rumeli Kavağı mahallelerine su verilemeyeceği kaydedildi.

31 MAYIS SU KESİNTİSİ PROGRAMI


#İstanbul
#Sarıyer
#İSKİ
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