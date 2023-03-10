31 yıllık cezaevinde deprem tahliyesi: Mahkumlar çevre illere nakil edildi

“Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara sebebiyet vermiştir. Söz konusu depremler Bingöl ilinde de hissedildiğinden deprem kuşağında yer alan tüm ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de deprem felaketine karşı önleyici tedbirlerin alınmasında zorunluluk hasıl olmuştur. Zira Bingöl ilinin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim noktasında bulunması, deprem uzmanlarının bölgeye dikkat çekmesi ve bölgenin jeolojik yapısı bir bütün olarak değerlendirildiğinde muhtemel bir depreme hazırlıklı olunması gerekmektedir. Bu nedenle, bizzat Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ın talimatları ile Adalet Bakanlığına bağlı tüm kamu kurum ve kuruluş binalarının muhtemel bir depreme dayanıklılık açısından genel değerlendirilmelerini temin amacıyla çalışma başlatılmış olup, Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca yetkili mercilere derhal inceleme yaptırılmıştır. Yapılan değerlendirmede, 1992 yılında hizmete giren 500 kişi kapasiteli Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hizmet binasının, can ve mal güvenliğini temin amacıyla boşaltılmasının uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Adalet Bakanımızın talimatı ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce alman bu kararda Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan tüm vatandaşlarımızın güvenliği ön planda tutulmuş olup, bu çerçevesinde Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan 72 tutuklu ve 191 hükümlü 9 Mart 2023 tarihi itibariyle kapasite müsaitlik durumuna göre yakın çevre illerde bulunan cezaevlerine sevk edilmiştir.”