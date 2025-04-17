336 bini aşkın uluslararası öğrencimiz var

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye katkılarını ve Türk kamu diplomasisine olan etkilerini içeren bir rapor yayımladı. 2023- 2024 öğretim yılı itibarıyla Türkiye, 336 bin 366 uluslararası öğrenci ile en fazla yabancı öğrenci ağırlayan ilk 10 ülke arasına girdi. Bu öğrencilerin çoğunluğu komşu ve dost ülkelerden geliyor, özellikle Suriye, Azerbaycan, Türkmenistan, İran ve Irak’tan gelen öğrenciler Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısının yüzde 63’ünü oluşturuyor. Türkiye’deki uluslararası öğrenciler, Türkiye’nin 80 ilinde eğitim alıyor. Dünya genelinde 2024 itibarıyla 7,5 milyon uluslararası öğrenci bulunuyor ve bu sayının 2030’a kadar 10 milyona çıkması bekleniyor. Türkiye, eğitim alanında önemli bir merkez haline gelirken, 2012’den itibaren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından sağlanan Türkiye Bursları, eğitim ihracatındaki önemli araçlardan biri olarak öne çıkıyor. 2024-2025 akademik yılında en çok burs kazanan öğrenciler Filistin, Kazakistan ve Azerbaycan’dan geldi.

Türkiye'de lise eğitimini aldıktan sonra 29 Mayıs Üniversitesi'nde İslami İlimler Fakültesinden mezun olan Ugandalı Yusuf Mugoya, "Türkiye'yi bir umut ve kardeş bir ülke olarak görüyoruz. Avrupa'da eğitim almış ve Türkiye'de eğitim almış öğrencilerin arasında çok büyük farklılıklar var. Bizim ufkumuz ve vizyonumuz Afrika'daki kardeşlerimiz tarafından çok daha kabul görüyor. Bizler burada eğitim alıp kendi ülkelerimize dönüp orayı yeniden ihya etmeyi hedefliyoruz. Burada eğitim alıp Uganda'da bakanlık yapan çok fazla arkadaşımız var. Bizler kendi ülkemizde Türkiye'nin elçileri konumundayız. İleri de kendi ülkem ve Türkiye arasında köprü görevi alabileceğim bir noktada olacağım” ifadelerini kullandı.