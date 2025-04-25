365 noktada 209 bin bölüm yenileniyor

İstanbul’da yaşanan depremler, kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı, 39 ilçede 365 farklı alanda kentsel dönüşüm faaliyetlerini aralıksız yürütüyor. 2012 yılından bu yana İstanbul’da 923 bin bölümün dönüşümü tamamlandı. Yaklaşık 208 bin 915 bağımsız birimin dönüşüm süreci ise devam ediyor.





HİBE VE KREDİ DESTEKLERİ

İstanbul’un tüm ilçelerini kapsayan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası kapsamında evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara hibe, kredi ve taşınma yardımını kapsayan destek ödemeleri yapılıyor. Kampanya kapsamında vatandaşlara 100 bin TL taşınma yardımı, 700 bin TL hibe ve 2 sene geri ödemesiz 700 bin TL kredi imkanını kapsayan 1,5 milyon TL’lik destek sağlanıyor. Kampanya kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde ise 700 bin TL’lik hibe desteği sağlanıyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. İstanbul’da 21 bin ev ve iş yerinin Yarısı Bizden ile dönüşümü devam ediyor.

250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da 50 bin sosyal konutun inşası ile ilgili çalışmalar sürüyor.





ARNAVUTKÖY'E 28 BİN 100 KONUT

TOKİ geçen yıl aralık ayında ihaleleri tamamladı, Arnavutköy Baklalı mevkisinde 28 bin 100 konutun inşasını başlattı. Yaklaşık 5 aylık süreçte 3 bin 900 konutun inşası tamamlanma aşamasına geldi. Bu konutlar yıl sonuna kadar teslim edilmiş olacak. Kalan 24 bin 100 konutun inşası da sürüyor.



