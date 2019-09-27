4. Kıran darbesi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yurt dışındaki terörle mücadele harekatlarının yanı sıra yurt içinde de Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin kırsalında PKK’nın kış üslenmesine girmeden terörist grupları etkisiz hale getirmek, örgütün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 17 Ağustos’ta büyük çaplı “Kıran” operasyonları başlatıldı.

Kıran 4 operasyonu haritası

SIRA KARS-AĞRI-IĞDIR’DA

Bu kapsamda Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında Çemçe-Madur Bölgesi merkez olmak üzere 24 Eylül’de Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-4 Operasyonu hayata geçirildi. Jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularından bin 125 personel, 75 operasyonel timin görev aldığı operasyonda 25 Eylül’de bir el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

GENİŞLEYEREK SÜRECEK

Ekiplerce 17 Ağustos’ta başlatılan ve devam eden Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 operasyonlarında bugüne kadar 48 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Kıran operasyonları, terörle mücadele harekatı bölgesinde genişleyerek sürecek.

Füzeyi YPG göndermiş

Metis M-1 füze

Mardin’de süren ‘Kıran-2’ operasyonunda, Bagok kırsalında ele geçirilen, terör örgütü PKK’ya ait 2 Metis M-1 füze ateşleyicisinin özelliği ortaya çıktı. Füzenin, 2 kilometrelik menzilde hedefi vurma özelliği ile 95 santimlik çelik zırhı delebilecek gücünün olduğu belirtildi. Tripod üzerinden ateşlenen ve 15 saniye içinde fırlatılmaya hazır hale getirilebilen füze, hedefin aniden ortaya çıkması durumunda topçusu tarafından bir nesneye yaslanarak da omuzdan fırlatılabiliyor. Rus ordusunun yanı sıra Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Macaristan, Hırvatistan, Malezya, İran, Güney Kore, Suriye ve Lübnan Hizbullahı tarafından kullanılan füzenin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde yer almadığı öğrenildi.

SURİYE’DEN GELDİ

Termal kamera da takılabilen, yaklaşık 1 metre uzunluğunda, 30 kilogram ağırlığındaki füzenin seri olarak da kullanılabildiği belirtildi. Başlığı saniyede 200 metre hızla seyreden füzenin değerinin ise 100 bin dolar civarında olduğu öğrenildi. Güvenlik kaynaklarınca terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonda ikinci kez ele geçirilen Metis M-1 füze ateşleyicisinin, terör örgütü YPG tarafından Suriye’den Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalına kaçak yollardan gönderildiği belirtildi.

Pençe’de 1 şehit

Muhammed Ceylan

Hakkari'nin Derecik bölgesinde önceki gün PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, kurtarılamayarak şehit düştü. Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda yaralanan Ceylan, Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) tedavi görüyordu. Şehidin Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde yaşayan anne babasına acı haber ulaştırıldı. 5 ve 9 yaşlarında 2 çocuğu olan şehit Ceylan, bugün cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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