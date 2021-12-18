Gündem 40 bini aşkın ortaokullu kitap kurdu sınav maratonunu tamamladı
EĞİTİM

40 bini aşkın ortaokullu kitap kurdu    sınav maratonunu tamamladı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 5.’si gerçekleştirilen “Kitap Kurdu” projesi kapsamında 40 bini aşkın ortaokul öğrencisi, sınav maratonunu tamamladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
40 bini aşkın ortaokullu kitap kurdu sınav maratonunu tamamladı
TÜGVA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından, 81 ilde düzenlenen Kitap Kurdu projesinin son adımı tamamlandı. Bu yıl 5.’si gerçekleştirilen projede ortaokullu 5-6. sınıf ve 7-8. sınıf öğrencileri için iki ayrı kitap okuma listesi belirlenmişti. Yavuz Bahadıroğlu, Alphonse Daudet, Selcen Yüksel Arvas ve Jules Verne gibi birçok yazarın kitaplarını okuyan gençler için heyecanlı maratonun sonuna gelindi.

SINAV MARATONU TAMAMLANDI

Necip Fazıl Kısakürek’in 'Yeni bir görüş ve duyuş mimarisinin toprak üstünde sarayını kuracak tek vasıta kitaptır' sözünden hareketle hazırlanan projeye Türkiye’nin 81 ilinden binlerce genç katılım sağlarken; cumartesi günü (bugün) düzenlenen sınava 40 bini aşkın ortaokullu genç katılım sağladı.

Ortaokullu gençlere yeni ufuklar açmak ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için düzenlenen proje geçen yıl online olarak gerçekleştirilmiş, 35 bini aşkın genç online sınavda buluşmuştu.

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